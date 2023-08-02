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桃園市區吊車翻覆 民怨過中午封路已7小時還沒處理好

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

一輛約50噸重的吊車今天凌晨在桃園市桃園區經國路往蘆竹區翻車，因為連周搶救車輛占用全部車道必須封路，不但造成往蘆竹、中山高南崁交流道方向所有車輛必須繞道，連帶周邊道路都塞車，一直到中午都沒辦法恢復通車，用路人怨聲連連，平時只要1分鐘就能通過的路口，花了20多分鐘甚至半小時還過不去很離譜。

警方表示，吊車約凌晨5點翻覆，還壓損一輛轎車，原先找來3輛吊車要把翻覆的吊車回正，不料其中一輛鋼索斷裂，救援工作停擺，到中午過12點半還在搶救，警方除了在現警戒和場鑑定事故，也請義交幫忙指揮疏導交通。

陳先生和李先生指出，封路處理事故可以理解，但是從凌晨到中午沒辦法完成真的很離譜。事故地點在敏盛經國總院、家樂福的繁忙路段，這段經國路是來往南崁交流道東西向的重要道路，平時非尖峰時間車流量就大，一大早就封路，無論自己開車或搭客運公車趕上班的人都受影響，而且封路連帶波及周邊大興西路、同安街、南平路甚至春日路、中正路的車流，都有回堵情形。

兩人表示，大家找替代路避開事故路段，結果連平常被視為捷徑的巷子都會塞車， 上班時間碰到這種事真的倒楣，離譜的是過了6、7小時事故還沒處理好，繼續封路。到了10點鐘左右上班族要往外洽公的人，出辦公室又碰上塞車，敏盛醫院首當其衝，志工、回診的病人都被塞車拖累，平常1、2分鐘就能過的馬路，塞了20多分鐘都還沒到醫院，救護車也不能順利進急診門口。

桃園市桃園區經國路往南崁方向因為事故封閉，過了7個小時還沒恢復通車引起民怨。圖／讀者提供
桃園市桃園區經國路往南崁方向因為事故封閉，過了7個小時還沒恢復通車引起民怨。圖／讀者提供

塞車 桃園 車道

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