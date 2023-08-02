停機車突暴衝…桃園女摔4米深水溝 消防出動繩索救援

桃園市蘆竹區上個月31日發生一名女子跌落4米深水溝，消防人員到達後發現她腰部受傷動彈不得，立即架設繩索拖拉系統救援，將女子運送至路面並送醫急救，所幸沒有生命危險。

當天上午8點多，一名26歲女子在榮安路邊停放機車時，操作不慎導致連人帶車暴衝跌落至路旁大水溝。消防人員獲報抵達現場，發現女子躺在距離地面約4米高的草叢內，腰部傷勢嚴重且無法動彈，但意識清楚尚能對話。

對此消防人員以架梯方式接近女子，並利用繩索將其拖拉救援至路面，其中蘆竹分隊2名隊員本來準備休假，聽聞事故後也趕往現場支援，提高救援效率，後由急救人員將女子送往醫院進行緊急救治。所幸送醫後狀況穩定無大礙。