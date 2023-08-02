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影／高雄男虛設公司租鐵皮屋當水房 17人被騙6360萬

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄張姓男子涉嫌虛設3家公司，租鐵皮屋當詐團「水房」據點，警方追查假投資詐騙案，發現部分受騙贓款流入他的3家公司帳戶，動員攻堅，查獲他與3名手下涉案，依詐欺及洗錢防制法移送法辦。

據了解，張姓男子（43歲）自今年2月左右，在高雄市鳳山區鳳松路，租鐵皮屋，申請設立3家公司之後，以公司帳戶營業帳目，涉嫌收取詐團的贓款，指派手下黃姓（24歲）、夏姓（24歲）及何姓（25歲）3名男子到銀行提款。

高雄市刑警大隊偵五隊查出張的據點，7月20日動員赴鳳松路張租的鐵皮屋攻堅，逮捕張後，陸續再查獲其餘3人到案。

警方搜出多台電腦、20多本存摺、疑似贓款40多萬元，並查獲2把改造手槍及刀械，並在張的帳號查獲近千枚泰達幣。

警方查出，至少17名受騙人從2月左右，在網路社群見「股票分析投資賺錢」廣告，誤入詐團假投資陷阱，共遭騙6360萬元，其中有部分贓款透過詐團人頭戶，轉匯入張等人的虛設公司帳戶，再由張以買賣虛擬貨幣泰達幣，以「點對點」方式，面交轉給詐團成員。

不過，張否認參與詐團洗錢，稱公司往來金額，都是營業帳款。警方以詐欺、違反洗錢防制法，將張等人移送高雄地檢署，張經檢方聲押獲准，其餘3人獲1萬元到5萬元交保。

張姓男子（左）涉嫌虛設公司當詐團「水房」洗錢牟利，被警方逮捕。記者林保光／翻攝
張姓男子（左）涉嫌虛設公司當詐團「水房」洗錢牟利，被警方逮捕。記者林保光／翻攝
張姓男子（左）涉嫌虛設公司當詐團「水房」洗錢牟利，被警方逮捕。記者林保光／翻攝
張姓男子（左）涉嫌虛設公司當詐團「水房」洗錢牟利，被警方逮捕。記者林保光／翻攝

洗錢 高雄市 詐騙

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