影／五股男雨中遇襲被砍20公分口子濺血 警鎖定2嫌查緝中

新北市五股區今天上午有1名林姓男子遭持刀伏擊砍傷，自行報警求救被送醫，傷勢暫無大礙，事後卻不願向警方透露太多訊息。員警調閱監視器發現2名犯嫌事先到場埋伏，行凶後共乘機車逃離，推測雙方可能認識，已鎖定對象查緝。

35歲林姓男子上午7時55分報警，聲稱在五股區五福路某巷內遭人砍傷，員警趕抵連忙協助救護車將他送醫，背部有1處刀傷長度約20公分。醫院縫合之後，警方試圖釐清案情，林男卻不太願意配合，主張沒有與人結仇、不認識犯嫌。

但員警調閱監視器發現，案發之前2名男子穿雨衣共乘1輛機車到場，1人進入巷內尋找位置埋伏，等到林姓男子出現，立刻衝過去亮刀砍人，看似鎖定目標動手，行凶後另1人騎機車過來接應，迅速逃離。