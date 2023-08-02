快訊

林百里喊「安啦」AI 股「哭啦」！廣達、緯創、英業達跌到分手

明放颱風假嗎？北北基桃最快今晚8時宣布 4縣市結果可能有差異

中颱卡努橫掃沖繩！1死11傷、逾21萬戶停電 機場連2天關閉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／五股男雨中遇襲被砍20公分口子濺血 警鎖定2嫌查緝中

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市五股區今天上午有1名林姓男子遭持刀伏擊砍傷，自行報警求救被送醫，傷勢暫無大礙，事後卻不願向警方透露太多訊息。員警調閱監視器發現2名犯嫌事先到場埋伏，行凶後共乘機車逃離，推測雙方可能認識，已鎖定對象查緝。

35歲林姓男子上午7時55分報警，聲稱在五股區五福路某巷內遭人砍傷，員警趕抵連忙協助救護車將他送醫，背部有1處刀傷長度約20公分。醫院縫合之後，警方試圖釐清案情，林男卻不太願意配合，主張沒有與人結仇、不認識犯嫌。

但員警調閱監視器發現，案發之前2名男子穿雨衣共乘1輛機車到場，1人進入巷內尋找位置埋伏，等到林姓男子出現，立刻衝過去亮刀砍人，看似鎖定目標動手，行凶後另1人騎機車過來接應，迅速逃離。

林男被砍受傷，先衝到巷口觀察對方逃逸方向，馬上拿出手機報案求救。警方研判雙方應該認識，目前已辨識出嫌犯的車牌號碼，鎖定身分查緝中。

警方調閱監視器發現，2名嫌犯事前共乘機車到場，進入巷內埋伏，等到林姓男子出現，立即亮刀砍人。記者林昭彰／翻攝
警方調閱監視器發現，2名嫌犯事前共乘機車到場，進入巷內埋伏，等到林姓男子出現，立即亮刀砍人。記者林昭彰／翻攝
林姓男子背部遭利刃砍出大約20公分傷口，警方到場協助救護車將他送醫。記者林昭彰／翻攝
林姓男子背部遭利刃砍出大約20公分傷口，警方到場協助救護車將他送醫。記者林昭彰／翻攝

新北

延伸閱讀

女星抓姦氣瘋了！ 持鐵鎚狂砸車竟傷到自己濺血送醫

抓到了！狠砍檳榔攤闆娘多刀縫37針 熟客男不滿被催帳行兇

Teddy遭大奶妹衝突波及濺血 臧芮軒「俠女性格」抱不平

飛來橫禍！前男團偶像酒吧爆濺血衝突 痛苦蹲地急送醫

相關新聞

假新創真代理？台灣CATLINK貓砂機遭爆與中國貨雷同

台灣新創團隊CATLINK6月13日在募資平台上推出智慧貓砂機。不過有民眾發現，該公司產品與2017年在上海創立的中國公...

停機車突暴衝…桃園女摔4米深水溝 消防出動繩索救援

桃園市蘆竹區上個月31日發生一名女子跌落4米深水溝，消防人員到達後發現她腰部受傷動彈不得，立即架設繩索拖拉系統救援，將女...

影／高雄男虛設公司租鐵皮屋當水房 17人被騙6360萬

高雄張姓男子涉嫌虛設3家公司，租鐵皮屋當詐團「水房」據點，警方追查假投資詐騙案，發現部分受騙贓款流入他的3家公司帳戶，動...

影／五股男雨中遇襲被砍20公分口子濺血 警鎖定2嫌查緝中

新北市五股區今天上午有1名林姓男子遭持刀伏擊砍傷，自行報警求救被送醫，傷勢暫無大礙，事後卻不願向警方透露太多訊息。員警調...

火吞林口PChome倉庫上千坪 今早起火點復燃幸快速撲滅

昨天晚上新北市林口區湖子路PChome倉庫、崇暉汽車材料共1870坪鐵皮倉儲遭祝融吞噬，大火悶燒一整夜直到今天上午仍在悶...

清天使輪洩漏油汙 專業除油汙船麥寮海洋號出動畫面曝光

帛琉籍貨船「天使輪」日前沉沒在高雄港外，所載600只空貨櫃漂流外海危害航道，漏油情況也影響海洋生態，港務公司派遣潛水員下...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦