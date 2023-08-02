火吞林口PChome倉庫上千坪 今早起火點復燃幸快速撲滅

昨天晚上新北市林口區湖子路PChome倉庫、崇暉汽車材料共1870坪鐵皮倉儲遭祝融吞噬，大火悶燒一整夜直到今天上午仍在悶燒，新北市消防局出動人車到場處理。稍早火調人員到場勘驗，釐清起火原因。

據了解，昨天晚上8時31分左右，新北市林口區湖北里湖子路17之8的一棟PChome倉庫突然冒出大量火煙，由於倉庫內大多為易燃物品，火勢竄燒一發不收拾，還向旁延燒至崇暉實業（汽車材料）。

新北市消防局獲報出動236名消防員、75輛各式搶救車輛趕抵布水線灌救，火勢於昨天晚上10時41分左右熄滅，現場沒有人受困、受傷，消防員殘火處理，初估現場燃燒面積約1870坪左右，起火原因待查。

昨晚PChome對外表示，感謝許多用戶留言和私訊關心，小編在此先快速說明，此次起火地點是網家速配（負責物流配送的集團子公司）所承租的小型外倉。同仁們皆已下班，人員全數平安，倉庫本身亦有投保火險。

PChome小編也透過臉書回應，庫內主要以衛生紙為主，PChome 24h 的訂單和日常營運皆不會受到影響，請大家放心，也謝謝大家的加油打氣。

新北市經發局晚間表示，PChome倉儲夜間失火，火勢約1小時受到控制，無人員傷亡，目前最重要是啟動起火原因調查，以及相關財物損失統計等作業，經發局將主動聯繫業者，關心公司營運是否受影響，如有具體需協助事項，將納入招商一條龍立案協助，並建議業者未來倉儲重建時，應有更多防火區隔、分艙等規劃。

今天上午起火處又再復燃，所幸現場警戒的消防人員及時灑水灌救當場撲滅。稍早10時29分左右火調人員抵場，怪手開挖進行火場鑑定，以釐清起火原因及有無人為可能。