影／驚！高雄男童吃龍眼噎到快窒息 警3分鐘護送就醫
高雄36歲龔姓女子昨天中午急忙抱著小孩衝進燕巢分駐所求救，她焦急向警方說懷裡3歲男童吃龍眼被噎到，呼吸困難就快窒息，員警見情況危急立即外出駕駛巡邏車並開啟警鳴器，三分鐘內就將母子送抵義大醫院，經搶救後，小孩總算恢復正常呼吸，渡過難關。
警方指出，龔女家住燕巢區中民路，當時在家中發現三歲男童不小心龍眼吃太快噎著，表情痛苦一度呼吸困難，心急下，龔女與家人機車雙載抱著孩子出門，直衝燕巢分駐所求救。
燕巢分駐所長余榮欽見狀查看，發現情況危急，當時若轉報消防中心派遣救援，恐怕延遲黃金搶救時間，余立即與備勤員警駕駛巡邏車護送母子緊急送醫，原本需10分鐘車程，3分鐘就抵達義大醫院。
在院方緊急搶救後，成功挽回男童寶貴生命，岡山分局呼籲，家中若有年幼小孩，餵食時應特別注意安全，以免發生意外。
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