聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／網友相見要求查驗證件 傳暴力影片恐嚇要脅匯5萬元
高雄26歲黃姓女子日前結識網友「芊芊」相約咖啡廳見面，沒想到，她先到就收到簡訊，對方要求她拍攝證件證明不是警察，要不先匯5萬元保證金，黃女感到詭異當下拒絕，怎料，對方惱羞成怒還傳來暴力影片威脅要對她不利，讓黃感到惶恐報案求助，警員獲報隨即到場，讓詐騙集團未能得逞。
楠梓警分局7月底中午11時30分許接獲黃女報案，她聲稱疑似遇上詐騙集團，希望警方到場協助，經了解，黃女是透過交友軟體認識網友「芊芊」，相識1天就約在住家附近咖啡廳相見，但對方把她約出來後不現身，竟是以電話遙控她提供身分證件查驗，還態度兇狠傳來黑道持刀拿槍的暴力恐嚇影片，要求她匯款5萬，否則要對她家人不利。
警方當時先安撫黃女並確認她有無提供證件或依對方要求匯款，所幸，黃女即便害怕仍不失鎮定，並未聽從對方指令。警方表示，詐團常以交友軟體先與被害人聊天獲取信任，再用照片、個資互換後利用交友見面為由，要被害人去買點數或匯款，若被害人不聽從指示，即對被害人要脅，這就是典型「假交友 真詐騙」的詐欺手法。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言