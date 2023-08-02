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影／台中獨老在家跌倒動不了... 居服員敲門沒回應 里長和警破門救
台中一名獨居老翁日前在家跌倒動彈不得，居家照服員到家服務時敲門無人回應，居服員查覺有異通報里長，里長請警方協助，最後破門發現老翁跌倒，趴在地上無力求援，立即將他送醫治療。
台中市清水警分局梧棲分駐所7月29日下午接獲梧棲區中和里長報案，70歲的里民獨居在家未出門、敲門呼喊亦無回應；警員連崧鈞、楊家明到場後恐其有危難，會同里長破門進入屋內，發現江姓老翁趴臥在房間無法動彈，將他扶起由救護車送往醫院，所幸治療後無生命危險。
江姓老翁平時一人獨居在梧棲區住宅，當天居家照服員到家中發現他大門深鎖，敲門無回應發覺有異，向里長聯繫，為爭取時間，里長向警方請求協助，員警到場後與里長斷然決定以警棍敲破大門玻璃進入屋內；警方今天表示，當時因情況危急，與里長協商後，為救人立即以警棍敲擊玻璃門角落破窗，順利救出老翁。
清水警分局梧棲所長林翊歆呼籲民眾，如有獨居親屬或長者，可在住家安裝監視器或是保全系統，藉此掌握其於家中情形以免發生意外，也應多聯繫獨居親屬關心其狀況，如有急難情形可向相關單位請求協助。
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