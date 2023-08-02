國1南下湖口段自撞拋飛 26歲女遭後車輾壓拖行3公里慘死

國道1號南下87.6公里新竹湖口段，今天凌晨3時許發生死亡車禍。一名26歲林姓女子疑因未繫安全帶，不明原因自撞內側護欄後拋飛至中線車道，但由於當時大雨視線不佳，林女遭後方車輛輾壓拖行近3公里當場死亡，至於詳細肇事原因，警方正在釐清中。

國道警方指出，林女開車行經國道1號湖口路段時，不明原因自撞內側護欄肇事，車輛於翻滾時，林女遭拋飛掉落於中線車道，遭後方來車碾壓，造成傷重死亡，車輛則逆向橫停於外側路肩及外側車道間。

警方表示，詳細肇事原因警方正調查中，並積極調閱行經車輛行車影像及相關監視影像追查相關肇事車輛到案說明。