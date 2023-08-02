苗栗熱心民代通報可疑ATM匯款 成功攔阻「假軍官」詐騙

苗栗縣通霄鎮民代表繆宗翰昨上午前往通霄市區會勘途中，接獲友人電話，聲稱有一女子疑遭詐騙在郵局提款機前等候操作匯款，旋即通報警方處理並到場關切，成功攔阻「假軍官」詐騙張女匯款23萬血汗錢。

昨上午10點左右，警方接獲鎮代繆宗翰通報，有一女子在通霄郵局ATM前不斷與可疑人士通話，並且要匯款過去，懷疑她可能遭受詐騙。通霄派出所長陳韋良趕赴現場了解後，發現43歲張姓女子在臉書社群軟體結識一名外國軍官，聲稱有一貨物卡在海關需先匯款23萬元才能取貨，請她先幫忙匯錢。

警方表示，此為典型的假交友詐騙手法，但張女卻信以為真，聽從詐騙集團電話指示前往郵局操作ATM，所幸熱心民代發現可疑即時通報警察到場攔阻詐騙，守住民眾血汗錢。將持續邀請地方里(村)長、議員、鄉鎮長等民意代表參加治安座談宣導常見詐騙手法，散播反詐種子至各鄰、里間，期能擴大反詐騙效能。

繆宗翰說，昨上午恰巧到郵局斜對面的土地銀行前會勘時，一位通霄獅子會黎姓獅兄向他反應，郵局ATM 前有疑似民眾遭詐騙的狀況發生，聽到後立即致電通霄派出所派員到場協助處理，成功阻止這名婦人被詐騙。