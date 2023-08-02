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影／桃園聯結車見紅燈急煞停 所載吊車翻覆砸壞後方小貨車

聯合報／ 記者周嘉茹陳俊智／桃園即時報導

桃園市桃園區經國路今上午9點多發生一輛吊車翻覆，事故造成桃園往蘆竹西向路段三線道全線封閉。初步了解，疑似是載運吊車的聯結車行駛中緊急剎車，造成後方吊塔不穩翻落路面，不慎壓到路過的小貨車，目前未傳出傷亡。

警方初步了解，載運吊車的聯結車見紅燈緊急煞停，導致後方吊車搖晃向右傾斜，進而從聯結車上掉落，一輛路過的貨車車斗不慎被壓到，桃園交通中隊獲報前往處理。目前吊車公司派出人力及4台吊車前往，試圖將翻落的吊車拉起。

目前經國路與大興西路口往蘆竹南崁三線道全線封閉，適逢上班尖峰時段及雨勢，轄區同安派出所派員擺設交通錐進行管制疏導，僅開放前往經國路上敏盛醫院的民眾通行，請用路人改道行駛春日路，避免車流回堵。

載運吊車的聯結車疑似等紅燈煞停造成拖板載運的吊車不穩掉落。記者周嘉茹／翻攝
載運吊車的聯結車疑似等紅燈煞停造成拖板載運的吊車不穩掉落。記者周嘉茹／翻攝
掉落的吊車不慎壓到路過的小貨車車抖。目前未傳出傷亡。記者周嘉茹／翻攝
掉落的吊車不慎壓到路過的小貨車車抖。目前未傳出傷亡。記者周嘉茹／翻攝
桃園市桃園區經國路發生一輛吊車翻落路面。記者周嘉茹／翻攝
桃園市桃園區經國路發生一輛吊車翻落路面。記者周嘉茹／翻攝

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