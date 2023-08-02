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台南善化光文陸橋下 男子凌晨頭部中彈身亡

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市善化區光文陸橋下今凌晨1點多傳出槍響，25歲男子在車內頭部中彈倒在車內；警消獲至已明顯死亡，疑舉槍自戕，警初步調查，死者就住附近，妻子因身體健康不佳，男子待業中，詳細原因警持續調查中。

台南市消防局今凌晨1時27分獲報，指台南市善化區光文陸橋附近傳出槍響，善化分隊出動2車4人前往，抵達橋下停車場時，發現車內椅子倒下，男子頭部受傷流血躺在駕駛座上，身上白色衣物血漬，初步研判頭部中槍。

善化警分局勘驗，在車上起出一把槍枝，跡證研判，男子應是舉槍自戕，檢視朝頭部開1槍，暫時排除外力介入痕跡。

據查，死者已婚，原在台中工作，近來待業中，情緒鬱悶，且妻子健康不佳，警溯源追查槍枝來源，警持續釐清中。

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台南善化光文陸橋下，今晨傳槍響，男子疑在車上自戕當場死亡。者謝進盛／攝影
台南善化光文陸橋下，今晨傳槍響，男子疑在車上自戕當場死亡。者謝進盛／攝影
警方趕至封鎖現場處理情形。記者謝進盛／翻攝
警方趕至封鎖現場處理情形。記者謝進盛／翻攝

台南 槍枝

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