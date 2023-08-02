基隆女騎士等紅燈被車撞死 議員：5時相危險路口要改善
廖姓七旬老翁昨晚開車在基隆市德安路、復興路口，撞上停在路口等紅燈的吳姓女騎士，拖行約50公尺直到撞上人行道電信箱才停止，吳女被救出送醫不治。廖男供稱車子失控暴衝撞上，警今報請檢方相驗調查釐清。
市警第四分局調查，昨晚9點多，廖姓老翁（70歲）開小客車在德安路、復興路口撞上停等紅燈吳姓女騎士（50多歲），由於撞擊力道強大，吳女摔車後遭拖行約50公尺，直到轎車撞上人行道的電信箱才停下。
警方說，吳女被壓在車底動彈不得，消防人員獲報趕至救援，用油壓剪將車底往上撐開，吳女救出時已生命跡象，往部立基隆醫院急救，搶救後仍宣告不治。
廖姓老翁酒測值為零，他向警方說，當時準備從德安路左轉進社區，車子暴衝失控撞到車前的女騎士。目擊民眾說，有聽到很大聲的撞擊聲後，車子就撞上人行的電信箱，又往前衝一點才停下，警方已採證調查，依過失致死罪嫌偵辦。
市議員施偉政昨晚到場關心，他說，該路口相當複雜，有5個時向，再加上現在有新型社區進駐，目前路口複雜程度更加提升，車禍頻傳，居民反映多次，是非常危險的路口。
施偉政建議基隆市政府改善作為，針對該路口不論是從德安路轉復興路或復興路轉德安路，應做更清楚的標誌及指示，才能提升行車環境，避免悲據再發生。
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