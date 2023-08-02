PChome林口倉庫大火 警消奮力滅火幸無人傷亡

位於新北市林口區湖子路的電商PChome網路家庭所屬網家速配公司的倉庫今天晚間發生大火，火勢猛烈，經大批警消3個多小時灌救才撲滅火勢，幸無人傷亡，起火原因待查。

警消表示，晚間7時32分接獲通報，電商PChome的網家速配公司倉庫起火，警消到場時倉庫已全面燃燒，火勢直衝天際，幾公里外都清楚可見，警消陸續增援灌救。

林口區長廖武輝表示，現場火勢猛烈，熱氣逼人，一般人都很難靠近火場，現場包括PChome倉庫及另家汽車材料廠房都起火。消防局動員大批人車灌救，警方也進行文化二路、中華路及湖子路等周邊道路交通管制。

消防局表示，共動員消防人員231人、車輛67輛，全力灌救，8時30分控制火勢，直到10時41分才撲滅火勢並進行殘火處理，所幸無人傷亡，燃燒面積初估約1860坪，起火原因仍待進一步調查釐清。