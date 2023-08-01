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女騎士路口停等紅燈 後方七旬老翁開車撞上輾成重傷
基隆市吳姓女子今晚騎機車在德安路、復興路口遇紅燈停車時，廖姓老翁開車疑未注意車前狀況，從後方撞上吳女的機車，吳女倒地後被肇事車輛輾過及拖行。消防人員到場，將被壓在車底的吳女救出後送醫急救。警員對廖姓老翁實施氣測，數值為0，事故原因由警方調查中。
目擊車禍發生的男子說，今晚9點多他在回家的路上，看到70歲廖姓老翁駕駛轎車行駛德安路，撞上在復興路口停等紅燈的50多歲吳女騎的機車。吳女被撞飛倒地，他原本以為車會停下，沒想到廖姓老翁繼續往前行駛，輾過吳女並拖行一段距離才停下。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心接獲報案，派遣人車前往救護。消防人員到場時，看到吳女被壓在廖姓老翁的車下，使用破壞器材救出吳女後，送往衛生福利部基隆醫院急救。
員警對廖姓老翁實施酒測，數值為0，現場採證後，將廖帶回警局詢問，釐清事故發生過程。
基隆市議員施偉政說，復興路、德安路口車流走向複雜，路口號誌共分成5種時相。路口目前又有新建案，未來交通狀況肯定更繁忙，促請市府妥善規畫行車秩序，避免悲劇發生。
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