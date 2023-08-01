聽新聞
test
0:00 / 0:00

女騎士路口停等紅燈 後方七旬老翁開車撞上輾成重傷

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市吳姓女子今晚騎機車在德安路、復興路口遇紅燈停車時，廖姓老翁開車疑未注意車前狀況，從後方撞上吳女的機車，吳女倒地後被肇事車輛輾過及拖行。消防人員到場，將被壓在車底的吳女救出後送醫急救。警員對廖姓老翁實施氣測，數值為0，事故原因由警方調查中。

目擊車禍發生的男子說，今晚9點多他在回家的路上，看到70歲廖姓老翁駕駛轎車行駛德安路，撞上在復興路口停等紅燈的50多歲吳女騎的機車。吳女被撞飛倒地，他原本以為車會停下，沒想到廖姓老翁繼續往前行駛，輾過吳女並拖行一段距離才停下。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心接獲報案，派遣人車前往救護。消防人員到場時，看到吳女被壓在廖姓老翁的車下，使用破壞器材救出吳女後，送往衛生福利部基隆醫院急救。

員警對廖姓老翁實施酒測，數值為0，現場採證後，將廖帶回警局詢問，釐清事故發生過程。

基隆市議員施偉政說，復興路、德安路口車流走向複雜，路口號誌共分成5種時相。路口目前又有新建案，未來交通狀況肯定更繁忙，促請市府妥善規畫行車秩序，避免悲劇發生。

基隆市德安路、復興路口今晚發生車禍，吳女騎機車停等紅燈時，被後方廖姓老翁開車撞倒並輾過，事故原因由警方調查中。圖／基隆市議員施偉政提供
基隆市德安路、復興路口今晚發生車禍，吳女騎機車停等紅燈時，被後方廖姓老翁開車撞倒並輾過，事故原因由警方調查中。圖／基隆市議員施偉政提供
基隆市德安路、復興路口今晚發生車禍，吳女騎機車停等紅燈時，被後方廖姓老翁開車撞倒並輾過，事故原因由警方調查中。圖／基隆市議員施偉政提供
基隆市德安路、復興路口今晚發生車禍，吳女騎機車停等紅燈時，被後方廖姓老翁開車撞倒並輾過，事故原因由警方調查中。圖／基隆市議員施偉政提供

基隆

延伸閱讀

桃園野馬富少撞死女騎士 精神治療1年多有成效免繼續監護將入獄

基隆西定路6層樓民宅旁地基淘空 居民憂颱風大雨致災

影／26歲女騎士疑搶黃燈 撞斷汽車右後照鏡倒地

幫女騎士做1事獲紙條盼加line 他驚喜：活了19年第一次被搭訕

相關新聞

PCHOME倉庫晚間大火恐影響出貨 公司小編發聲了

新北市林口區湖北里湖子路17之6廠房為PChome儲存倉庫，今晚7點許發生失火，已延燒近2小時、4間倉庫，新北市府晚間則...

PChome林口倉庫火警通報熄滅 殘火處理中

PChome購物位於新北市林口區的「網家速配林口運務所」倉庫火警，消防局於晚間10時41分通報火勢熄滅，目前正在處理殘火...

女騎士路口停等紅燈 後方七旬老翁開車撞上輾成重傷

基隆市吳姓女子今晚騎機車在德安路、復興路口遇紅燈停車時，廖姓老翁開車疑未注意車前狀況，從後方撞上吳女的機車，吳女倒地後被...

影／等不到8歲愛孫回家吃中飯 阿嬤懷疑掉落魚塭滅頂竟是真

住屏東縣崁頂鄉力社路8謝姓男童，今天近午告知阿嬤在家附近的魚塭玩，阿嬤等不到孫子回家吃中飯，下午1時外出找尋不見人影，因...

林口PChome倉庫大火燒2小時 貨品大宗是衛生紙

新北市林口區湖北里湖子路17之6廠房為PChome儲存倉庫，今晚7點許發生失火，已延燒近2小時、4間倉庫，火勢仍未撲滅，...

影／林口倉庫陷火海！消防局出動大批人車搶救 PChome回應了

PChome位於新北市林口區湖子路的外租倉庫「網家速配林口運務所」，今晚7時32分傳出火警，消防隊獲報趕抵時已全面燃燒，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦