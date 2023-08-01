PCHOME倉庫晚間大火恐影響出貨 公司小編發聲了

新北市林口區湖北里湖子路17之6廠房為PChome儲存倉庫，今晚7點許發生失火，已延燒近2小時、4間倉庫，新北市府晚間則表示，將主動聯繫業者納入招商一條龍立案協助，建議業者未來倉儲重建。PCHOME則在臉書表示PChome 24h 的訂單和日常營運皆不會受到影響，請大家放心

新北市林口區湖北里湖子路17之6廠房為PChome儲存倉庫，今晚7點許發生失火，延燒近2小時、4間倉庫，PChome表示已啟動各倉調度應變，將影響出火程度降至最低。

新北市經發局晚間表示，PCHOME倉儲夜間失火，經發局將主動聯繫業者，關心公司營運是否受影響，如有具體需協助事項，將納入招商一條龍立案協助。

PCHOME晚間則在臉書表示，感謝許多用戶留言和私訊關心，小編在此先快速說明，此次起火地點是網家速配（負責物流配送的集團子公司）所承租的小型外倉。同仁們皆已下班，人員全數平安，倉庫本身亦有投保火險。

PCHOME小編於臉書表示，庫內主要以衛生紙為主，PChome 24h 的訂單和日常營運皆不會受到影響，請大家放心，也謝謝大家的加油打氣。