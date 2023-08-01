影／拍打夾娃娃機遭盤查 新北男竟辱警「拿槍的流氓」

新北市54歲余姓男子，昨天晚間至中和一間夾娃娃機店選物，因不滿商品卡在洞口，竟徒手拍打機台洩憤。警方獲報趕抵上前盤查時，余男不願配合欲騎車離開，因機車違停紅線被警方攔下開單，不料余男竟惱羞成怒向警員怒罵「揹槍的流氓」，警方立即將他壓制逮捕，詢後依妨害公務罪嫌移送法辦。

據了解，家住中和區的余男是水電材料行負責人，平時熱衷於夾娃娃選物，昨天晚間10時許來到中和區景新街一間夾娃娃機店，當余男投幣選物過程中，有1件商品卡在洞口，余男為了想讓機台內商品掉落竟拍打搖晃機台，路過民眾見狀以為余男故意破壞機台立即報警。

中和警方獲報到場，上前詢問並盤查余男無看到有人敲打夾娃娃機，但余男不願配合警方盤查警方，還意圖直接騎違停在紅線的機車欲離去，警方立即將余男攔下，告知將告發交通違規。不料余男竟出言辱罵警員：「揹槍的流氓」。警員聞言立即將余男拉下車壓制逮捕，詢後依妨害公務罪嫌移送新北地檢署偵辦。