台88橋下砂石車洩一地沙！機車騎士冒險通過慘摔「人仰馬翻」

周姓男子駕駛砂石車載運沙土，今晚經過高雄市鳳山區台88橋下，洩了一地沙土，1名戴姓男子騎機車路過，經過沙土路段摔傷，警方據報，派員警戒，要求清除沙土，並對周姓司機開出可罰3000元到1萬18000元罰單。

據了解，周姓司機今晚6點30分許駕駛砂石車，經過鳳山區南華一路與紅毛港路，在台88橋下路段，因後車斗沒關好，沙土洩了一地，不巧當時車流不少，1名戴姓機車騎士來不及閃避，壓過沙土，機車滑倒，摔得人仰馬翻，身體多處擦傷。

鳳山區保安里長謝昆政路過，見仍有機車騎士冒險通過，趕緊通報警方處理。鳳山警分局據報，趕往事故路段，發現沙土洩了一地，立刻管制交通，要求周姓司機的公司馬上處理路上沙土，直到晚間8時仍處理中。警方也對周姓司機開罰。