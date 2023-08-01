快訊

林口PChome倉庫大火！消防局出動71車200多人搶救 全面燃燒畫面曝

成都世大運／不敵強敵中國大陸 桌球男團連兩屆摘銀

晚餐後、看電視打瞌睡 年逾50歲男性須留意「這變化」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台88橋下砂石車洩一地沙！機車騎士冒險通過慘摔「人仰馬翻」

聯合報／ 記者林保光／即時報導

周姓男子駕駛砂石車載運沙土，今晚經過高雄市鳳山區台88橋下，洩了一地沙土，1名戴姓男子騎機車路過，經過沙土路段摔傷，警方據報，派員警戒，要求清除沙土，並對周姓司機開出可罰3000元到1萬18000元罰單。

據了解，周姓司機今晚6點30分許駕駛砂石車，經過鳳山區南華一路與紅毛港路，在台88橋下路段，因後車斗沒關好，沙土洩了一地，不巧當時車流不少，1名戴姓機車騎士來不及閃避，壓過沙土，機車滑倒，摔得人仰馬翻，身體多處擦傷。

鳳山區保安里長謝昆政路過，見仍有機車騎士冒險通過，趕緊通報警方處理。鳳山警分局據報，趕往事故路段，發現沙土洩了一地，立刻管制交通，要求周姓司機的公司馬上處理路上沙土，直到晚間8時仍處理中。警方也對周姓司機開罰。

台88橋下砂石車洩一地沙土，造成1名機車騎士摔傷，機車騎士紛紛避開，警方到場警戒。圖／鳳山區保安里長謝昆政提供
台88橋下砂石車洩一地沙土，造成1名機車騎士摔傷，機車騎士紛紛避開，警方到場警戒。圖／鳳山區保安里長謝昆政提供
台88橋下砂石車洩一地沙土，造成1名機車騎士摔傷，機車騎士紛紛避開。圖／鳳山區保安里長謝昆政提供
台88橋下砂石車洩一地沙土，造成1名機車騎士摔傷，機車騎士紛紛避開。圖／鳳山區保安里長謝昆政提供

機車騎士 砂石

延伸閱讀

對撞砂石車 小貨車車頭全毀駕駛受困送醫仍昏迷

影／3煞當街持棒揮砸砂石車 只因排班嫌隙 新北警：依法究辦

影／滲漏污泥注意！三峽警加強取締砂石車 26天舉發237件

影／驚險！台中砂石車失控倒退嚕翻車 後方駕駛機警急閃躲壓車劫

相關新聞

誰害死墾丁明星海洋生物硨磲貝？ 潛水教練研判有可能這原因

墾丁國家公園後壁湖潛點除了瑰麗的珊瑚礁生態，餵魚區還有被稱「貝中之王」的硨磲貝；有網友昨晚在批踢踢po文，指其中1顆長約...

關懷「皮包骨三兄弟」6連霸里長 今疑因熱衰竭猝逝田間

彰化縣和美鎮好修里6連霸里長陳信義，去年6月曾關懷里內「皮包骨3兄弟」獲得好評，今天下午卻傳出被發現倒臥田裡，經送醫急救...

世界警消運動會國旗爭議 林右昌要選手參賽還是參戰

世界警消運動會開幕式，我國「自費」選手要舉國旗進場被警政署人員勸阻，內政部長林右昌隨後下令，比賽時無需顧慮，可拿出國旗...

台88橋下砂石車洩一地沙！機車騎士冒險通過慘摔「人仰馬翻」

周姓男子駕駛砂石車載運沙土，今晚經過高雄市鳳山區台88橋下，洩了一地沙土，1名戴姓男子騎機車路過，經過沙土路段摔傷，警方...

颱風八級海浪沖不停！雲林男與女友爭吵想不開 兩勇警冒險跳海救回

雲林縣今傳出警察英勇事蹟。日前颱風天兩名警察冒著八級風浪，在台西浪漫沙灘救起一名年輕的失意男，事情發生在5天前（7月27...

國道一大隊長洪漢程升總局秘書 五個大隊長同步調整

國道公路警察局原任第一公路警察大隊長洪漢程，即日起升任警察局秘書，為此，第一、三、四、五、七大隊長職務同步調整，今天下午...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦