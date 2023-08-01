颱風八級海浪沖不停！雲林男與女友爭吵想不開 兩勇警冒險跳海救回

雲林縣今傳出警察英勇事蹟。日前颱風天兩名警察冒著八級風浪，在台西浪漫沙灘救起一名年輕的失意男，事情發生在5天前（7月27日），一名20歲男子和台北女友電話發生爭吵，一時想不到從海灘步入風浪大的海中，被兩名忙著尋人的警察發現，冒險衝進大浪中，將男子救起，化險為夷。回憶當時，這名所長和警員今天笑說，只想救人沒想到怕不怕的事。

家住在麥寮的20歲男子可能返家放暑假，上月27日晚間在電話中與住在台北的女友發生爭吵，一氣之下掛了女友電話，男子心情不佳，遠在台北的女友再三重撥但始終連絡不上，害怕男子產生負面情緒做傻事，立即報警求助。

台西分局110接獲報案，立即啟動線上警網火速尋人，查出男子最後發話地點在麥寮鄉三盛村，立刻通報線上警力動員尋人。當時正值杜蘇芮颱風來襲，海邊風浪變大，警方擔心男子發生意外，出動15名警力並通報海巡單位，兵分多路漏夜沿著海岸找人。

橋頭派出所長林鈺家和警員林忠毅一路沿著海堤搜尋，從麥寮尋到約10公里外的台西夢幻沙灘，發現海堤旁停放一部機車，兩人即越過海堤往海灘搜尋，並以手電筒照向海邊呼喊男子名字，當時天黑浪又大，兩人仍不放棄，持續往風浪捲捲的海面前進。

當時兩看到一名男子站在水深及腰的海裡，立刻大喊「危險啦！不要再走了，趕快上來」，沒想到這名男子看見有警察靠近，反而加快腳使力往海裡衝，當時情況十分危急，所長林鈺家和警員林忠毅立即卸下裝備，跟著拼命衝進海裡救人。

當時大浪一波接一波襲來，海水已淹至胸部，風浪大又站不穩，一陣浪打來險些將他們3人吞沒，兩警察追到男子後，緊緊拉住男子，並合力奮力往岸邊拉，有時浪一來還踩空，十分驚險，費了大把功夫，終於成功將男子拉上岸，化解危機。

搶救男子過程中，林所長的眼鏡和身上一些密錄器小裝備還被海浪打落捲走，消失在大海裡，兩人全身濕漉漉，但總算把人救上岸了。這件神勇警察冒險跳海搶救失意客的事情今天傳開，林所長和警員被問到當時風浪這麼大，怎還敢下海，林所長笑著說「這不重要，重要的是人平安就好」。

台西分局長黄世德今天也表揚兩名跳海救人的勇警，並也提醒所屬員警出勤時要注意自身的安全，救人與被救的生命權是相同的，不過，這起救人事件完成任務，值得嘉許。

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