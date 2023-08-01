快訊

29年天母高島屋「麥當勞」熄燈！最後營業時間曝 網崩潰：為什麼

總統大選最新民調曝！賴清德居第一 侯友宜「止跌緩升」擄獲7成藍營支持者

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園暗夜驚傳槍響 警查是獵人深夜用獵槍打飛鼠

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市大溪區義和里長簡淵川今天下午爆料，今天凌晨在家裡聽到「砰」一聲驚傳槍聲，他到頂樓看見底下樹林有電燈往上照射，嚇一大跳。市議員陳治文表示，接獲里長和里民投訴，發現槍響地點距派出所車程不到5分鐘，警方15分鐘才趕到，速度太慢，質疑如果真槍怎麼辦？警方需徹底檢討。

大溪警分局表示，警方據報立即連夜查辦，調閱監視器影像「以車追人」，查出合法持有獵槍執照的陳姓兄弟兩人持獵槍射飛鼠，涉及非狩獵地區執行狩獵行為，違反相關規定將函請主管機關裁罰，並調查受理報案延遲，若有疏失依規定懲處。

簡淵川表示，今天凌晨0時過後，忽然聽到「砰」一聲槍響，他至樓上看見樓下外面樹木下，有人用電燈（應是頭燈）往上照射，嚇一跳，到馬路沒看見人，報警卻等超過10分鐘，後來聽聞有人持獵槍抓飛鼠。

陳治文表示，接獲里長和附近里民投訴，深夜發生槍聲緊張，向警方報案，距派出所夜間開車5分鐘，員警超過15分鐘趕到，警員單人到場，還請里長、里民協尋可疑，警方態度消極，要求分局積極偵辦和徹底檢討，並呼籲有關單位加強獵人專業教育和加強查核，避免發生不幸事件。

大溪分局表示，大溪區康莊路民眾聽聞槍響，里長向警方通報後，立即派員至現場查看，未發現人車，調閱監視影像以車追人，發現頭戴頭燈、身背疑似原住民自製獵槍，掌握嫌疑人車輛，連夜查出陳姓兄弟違法狩獵，兩人到案坦承持獵槍打樹上飛鼠，警方訊後依兩人違反非狩獵區狩獵行為，依法函送主管機關裁罰，針對民眾反映受理報案延遲，已由分局督察組查處中。

桃園市大溪里長住處旁驚傳槍響，警方查出兩獵人持獵槍（見圖）打飛鼠，造成民眾虛驚。記者曾增勳／翻攝
桃園市大溪里長住處旁驚傳槍響，警方查出兩獵人持獵槍（見圖）打飛鼠，造成民眾虛驚。記者曾增勳／翻攝
桃園市大溪里長住處旁驚傳槍響，警方查出兩獵人持獵槍打飛鼠，造成民眾虛驚。記者曾增勳／翻攝
桃園市大溪里長住處旁驚傳槍響，警方查出兩獵人持獵槍打飛鼠，造成民眾虛驚。記者曾增勳／翻攝

原住民 桃園

延伸閱讀

7月移轉呈「月減年增」 桃園逆勢增長 新青安助攻自住 全台下半年量縮收斂

桃園老婦賣房網路留Line帳號 竟遭詐團盯上騙走1600萬

走錯家門被提醒…桃園醉男竟暴怒持刀棍 砸店家招牌還攻擊警

桃園地景藝術8/4開展「來尞」 大狗Mello及Kitty作客吸睛

相關新聞

誰害死墾丁明星海洋生物硨磲貝？ 潛水教練研判有可能這原因

墾丁國家公園後壁湖潛點除了瑰麗的珊瑚礁生態，餵魚區還有被稱「貝中之王」的硨磲貝；有網友昨晚在批踢踢po文，指其中1顆長約...

關懷「皮包骨三兄弟」6連霸里長 今疑因熱衰竭猝逝田間

彰化縣和美鎮好修里6連霸里長陳信義，去年6月曾關懷里內「皮包骨3兄弟」獲得好評，今天下午卻傳出被發現倒臥田裡，經送醫急救...

世界警消運動會國旗爭議 林右昌要選手參賽還是參戰

世界警消運動會開幕式，我國「自費」選手要舉國旗進場被警政署人員勸阻，內政部長林右昌隨後下令，比賽時無需顧慮，可拿出國旗...

颱風八級海浪沖不停！雲林男與女友爭吵想不開 兩勇警冒險跳海救回

雲林縣今傳出警察英勇事蹟。日前颱風天兩名警察冒著八級風浪，在台西浪漫沙灘救起一名年輕的失意男，事情發生在5天前（7月27...

國道一大隊長洪漢程升總局秘書 五個大隊長同步調整

國道公路警察局原任第一公路警察大隊長洪漢程，即日起升任警察局秘書，為此，第一、三、四、五、七大隊長職務同步調整，今天下午...

桃園暗夜驚傳槍響 警查是獵人深夜用獵槍打飛鼠

桃園市大溪區義和里長簡淵川今天下午爆料，今天凌晨在家裡聽到「砰」一聲驚傳槍聲，他到頂樓看見底下樹林有電燈往上照射，嚇一大...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦