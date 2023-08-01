桃園暗夜驚傳槍響 警查是獵人深夜用獵槍打飛鼠

桃園市大溪區義和里長簡淵川今天下午爆料，今天凌晨在家裡聽到「砰」一聲驚傳槍聲，他到頂樓看見底下樹林有電燈往上照射，嚇一大跳。市議員陳治文表示，接獲里長和里民投訴，發現槍響地點距派出所車程不到5分鐘，警方15分鐘才趕到，速度太慢，質疑如果真槍怎麼辦？警方需徹底檢討。

大溪警分局表示，警方據報立即連夜查辦，調閱監視器影像「以車追人」，查出合法持有獵槍執照的陳姓兄弟兩人持獵槍射飛鼠，涉及非狩獵地區執行狩獵行為，違反相關規定將函請主管機關裁罰，並調查受理報案延遲，若有疏失依規定懲處。

簡淵川表示，今天凌晨0時過後，忽然聽到「砰」一聲槍響，他至樓上看見樓下外面樹木下，有人用電燈（應是頭燈）往上照射，嚇一跳，到馬路沒看見人，報警卻等超過10分鐘，後來聽聞有人持獵槍抓飛鼠。

陳治文表示，接獲里長和附近里民投訴，深夜發生槍聲緊張，向警方報案，距派出所夜間開車5分鐘，員警超過15分鐘趕到，警員單人到場，還請里長、里民協尋可疑，警方態度消極，要求分局積極偵辦和徹底檢討，並呼籲有關單位加強獵人專業教育和加強查核，避免發生不幸事件。

大溪分局表示，大溪區康莊路民眾聽聞槍響，里長向警方通報後，立即派員至現場查看，未發現人車，調閱監視影像以車追人，發現頭戴頭燈、身背疑似原住民自製獵槍，掌握嫌疑人車輛，連夜查出陳姓兄弟違法狩獵，兩人到案坦承持獵槍打樹上飛鼠，警方訊後依兩人違反非狩獵區狩獵行為，依法函送主管機關裁罰，針對民眾反映受理報案延遲，已由分局督察組查處中。