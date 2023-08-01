基隆國民法官今審肇逃案！證人要肇事男叫救護車 竟被以荒唐理由拒絕

基隆地方法院首件國民法官加入審理的案件今天開庭，審理高姓男子被控涉嫌酒後開車撞死陳姓男子並逃離現場。當天和高男一起喝酒的黃男證稱，高沒喝醉，但不能安全開車。高男肇逃後聯絡黃男，黃發訊息「至少先叫個救護車來吧，幫他」，高回「他旁邊有人，放心，我有看。」法庭明天續審，後天宣判。

全國第1件國民法官參審案件，是7月18日到20日在新北地方法院，審理季姓婦人涉嫌殺夫案件。第2件是台北地方法院李男涉嫌酒駕致死案，7月24、25日連審2天，27、28日進行評議，28日下午宣判。基隆今天開庭的國民法官參審案是全國第3件。

這起車禍發生在今年1月12日清晨近6點，20多歲高男當天凌晨約高男，到豐稔街劉姓友人租屋處飲酒後，獨自開車離去，行經中正路672號前撞死走路穿越道路的陳姓男子。高男肇事後未停車查看，開車到漁港一街停車場後「棄車」，搭計程車離開，直到當天下午近5點投案，接受警方酒測值為0.06。

檢方偵訊後聲押高男獲准，今年4月間依酒駕致死、肇事致人死亡逃逸罪嫌起訴。5月9日全案移送法院審理，高男否認犯行，因與先前偵訊時等說法不符，也和其他證人證述歧異，法院裁定羈押3月，並因即將到期，日前又裁定延押2月。

今早開庭時，檢察官出示陳男陳屍照片，高男的律師提出異議，指檢方惡意挑起國民法官的情感，對家屬造成二度傷害。檢察官指事先有跟死者家屬溝通，取得理解。審判長王福康裁定駁回律師異議，認為陳男斷腿照片，可讓法官判斷高男肇事時的車速與撞擊力，但要求檢方將彩色照片改為黑白照後再行審理。

法官下午傳喚劉男和黃男出庭作證，劉男證稱，高男和黃男到他的租屋處時，他正在忙工作。黃男則證稱，高男帶了6罐啤酒到劉的工作室，當時身上已有酒味。兩人從凌晨1點多到3、4點喝酒，他喝燒酒和啤酒，高喝3杯野格加紅牛調酒，1杯約300CC。

高的律師提示黃男，黃在案發後證述內容指高喝了2杯約200CC的調酒，黃說，當時的說法應比較正確。

檢察官出示高男與黃男聯絡的簡訊內容，黃在接到高打來的電話後，傳訊高男「至少先叫個救護車來吧，幫他」，高回「他旁邊有人，放心，我有看。」

黃男證稱，兩人喝到3、4點時各自玩手機遊戲，他沒看到高男離去。當時高走路不會搖晃，認為他沒喝醉，但喝了酒就無法安全開車。高男以前也曾酒後開車，他曾勸阻過，但這次沒有勸阻。

高男的律師問黃男，為何認為高男無法安全駕駛，黃說有喝酒開車就不安全。律師也對檢方起訴書的時間描述存疑，因為那代表高男離開劉男工作室後，是用時速180公里開了30秒，顯不合理。

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