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影／新北營建商談判破局遭圍毆 警方12小時內逮捕9人

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市五股區今天凌晨發生債務糾紛引發暴力事件，1名營建包商疑因積欠下游廠商工程款，相約談判破局慘遭圍毆，警方獲報展開調查，中午將9人全部查緝到案，依妨害自由、妨害秩序、傷害罪嫌移送法辦。

31歲潘姓男子今天凌晨0時55分，向110報案聲稱半小時之前被人圍毆，線上警網趕抵五股區西雲路，現場僅剩下他1人，臉部和左右都有輕微擦挫瘀傷，婉拒就醫，隨員警直接返回成州派出所協助調查。

警方調閱監視器，發現對方共有9個人分乘汽機車到場，談判破裂群起圍毆潘男之後逃離。員警以車追人，先到樹林區逮捕27歲陳姓主嫌，稍後於中午以前又陸續帶回8人，將9名嫌犯全部查緝到案。

整個衝突起因於潘姓營建裝修商，將工程轉包給陳姓下游廠商，尚欠3萬元餘款未結清，雙方約在五股區西雲路協商，陳嫌指控潘男在談判過程，拐騙他簽立200萬元本票，引發陪同到場的友人不滿，因此動手圍毆他。

潘男事後也指控陳男逼他簽下100萬元本票。但陳嫌向警方出示本票，潘男卻提不出證據，雙方各說各話。不過這些過程均與在街頭打人無關，警方詢問後將陳嫌等9人依妨害自由、妨害秩序、傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。

警方今天中午以前陸續將9名嫌犯全部查緝到案，警詢後依妨害自由、妨害秩序、傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。記者林昭彰／翻攝
警方今天中午以前陸續將9名嫌犯全部查緝到案，警詢後依妨害自由、妨害秩序、傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。記者林昭彰／翻攝
新北市五股區今天凌晨發生債務糾紛引發暴力事件，1名營建包商疑因積欠下游廠商工程款，相約談判破局慘遭圍毆。記者林昭彰／翻攝
新北市五股區今天凌晨發生債務糾紛引發暴力事件，1名營建包商疑因積欠下游廠商工程款，相約談判破局慘遭圍毆。記者林昭彰／翻攝

傷害罪 監視器 債務

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