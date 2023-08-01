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男子深夜過馬路…遭3車連續撞擊噴飛 當場無生命跡象送醫不治

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東縣麟洛鄉驚傳行人遭撞死意外，57歲丁姓男子於深夜11點行經中山路果菜市場，他要穿越馬路卻未行走行人穿越道，不慎遭24歲周姓駕駛開車撞上，倒臥車道後被閃避不及的重機2次撞擊，重傷俯臥再被小貨車3次撞擊，事故造成他當場失去生命跡象，送醫搶救不治，3名駕駛均無酒駕，詳細肇事原因有待警方調查釐清。

路口監視器拍下驚悚過程，丁男於昨深夜11點40分左右，於屏東縣麟洛鄉中山路麟洛果菜市場前，準備穿越馬路，該路口畫有斑馬線，號誌處閃燈狀態，他先等了幾秒待2輛機車通過後，未行走行人穿越道緩步通過，遭24歲周姓駕駛開小客車直接撞上，丁男噴飛一旁，再被後方22歲傅姓重機騎士2次撞擊。

撞人的周男下車查看丁男傷勢之際，2人再被45歲江姓男子駕駛的小貨車撞擊，事故造成丁男當場失去呼吸心跳，送醫搶救不治，而周男則四肢骨折、意識清醒，送醫救治無生命危險。

警方獲報到場協處，3名駕駛均無酒駕，詳細肇事原因有待警方調查釐清，並呼籲行人穿越馬路務必行走行人穿越道，並確認有無來車，夜間穿著明亮衣物提升能見度，另駕駛人行經交岔路口應減速慢行，同時注意往來人車，避免發生憾事。

屏東縣麟洛鄉驚傳行人遭撞死意外，57歲丁姓男子於深夜11點行經中山路果菜市場，正在過馬路時，被3輛汽機車連續撞擊，事故造成他當場失去生命跡象，送醫搶救不治，3名駕駛均無酒駕，詳細肇事原因有待警方調查釐清。圖／警方提供
屏東縣麟洛鄉驚傳行人遭撞死意外，57歲丁姓男子於深夜11點行經中山路果菜市場，正在過馬路時，被3輛汽機車連續撞擊，事故造成他當場失去生命跡象，送醫搶救不治，3名駕駛均無酒駕，詳細肇事原因有待警方調查釐清。圖／警方提供
屏東縣麟洛鄉驚傳行人遭撞死意外，57歲丁姓男子於深夜11點行經中山路果菜市場，正在過馬路時，被3輛汽機車連續撞擊，事故造成他當場失去生命跡象，送醫搶救不治，3名駕駛均無酒駕，詳細肇事原因有待警方調查釐清。圖／屏東小鎮資訊提供
屏東縣麟洛鄉驚傳行人遭撞死意外，57歲丁姓男子於深夜11點行經中山路果菜市場，正在過馬路時，被3輛汽機車連續撞擊，事故造成他當場失去生命跡象，送醫搶救不治，3名駕駛均無酒駕，詳細肇事原因有待警方調查釐清。圖／屏東小鎮資訊提供
屏東縣麟洛鄉驚傳行人遭撞死意外，57歲丁姓男子於深夜11點行經中山路果菜市場，正在過馬路時，被3輛汽機車連續撞擊，事故造成他當場失去生命跡象，送醫搶救不治，3名駕駛均無酒駕，詳細肇事原因有待警方調查釐清。圖／警方提供
屏東縣麟洛鄉驚傳行人遭撞死意外，57歲丁姓男子於深夜11點行經中山路果菜市場，正在過馬路時，被3輛汽機車連續撞擊，事故造成他當場失去生命跡象，送醫搶救不治，3名駕駛均無酒駕，詳細肇事原因有待警方調查釐清。圖／警方提供
屏東縣麟洛鄉驚傳行人遭撞死意外，57歲丁姓男子於深夜11點行經中山路果菜市場，正在過馬路時，被3輛汽機車連續撞擊，事故造成他當場失去生命跡象，送醫搶救不治，3名駕駛均無酒駕，詳細肇事原因有待警方調查釐清。圖／屏東小鎮資訊提供
屏東縣麟洛鄉驚傳行人遭撞死意外，57歲丁姓男子於深夜11點行經中山路果菜市場，正在過馬路時，被3輛汽機車連續撞擊，事故造成他當場失去生命跡象，送醫搶救不治，3名駕駛均無酒駕，詳細肇事原因有待警方調查釐清。圖／屏東小鎮資訊提供

屏東縣 酒駕

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