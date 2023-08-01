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醉漢搞丟安全帽向五金行調監視器 老闆以為來找碴拿刀劃傷他
新北市三重區1名53歲沈姓男子，昨天醉醺醺到1家五金行聲稱遺失安全帽要向老闆調閱監視器，71歲姚姓老闆看到是在附近經常酒醉鬧事的沈男，便拿出1把水果刀跟他理論，最後劃傷沈男手臂被依傷害罪嫌移送法辦。
據了解，沈男昨天下午3時許，酒醉連路都走不穩，搖搖晃晃到三重區三和路四段某巷內五金行，自稱機車安全帽遺失，要向老闆調閱監視器，雙方為此發生爭執，連店門口停放的機車都被推倒。姚姓老闆覺得沈男故意找碴，氣到衝進廚房拿出1把水果刀跟他理論。
後來互相推擠，混亂間割傷沈男左手，員警獲報趕抵，先協助沈男送醫包紮，他表示要提告對方傷害，警詢後將姚姓老闆移送新北地檢署偵辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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