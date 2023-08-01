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走錯家門被提醒…桃園醉男竟暴怒持刀棍 砸店家招牌還攻擊警
桃園一名24歲劉姓男子今上午喝醉酒，搭車要回北埔路自家店面卻誤入對面店家，豈料對方告知走錯，男子竟憤而持刀棍砸毀店家招牌，雙方拉扯全遭割傷。附近民眾見巡邏員警趕緊攔車，員警持辣椒水喝令，合力將其壓制逮捕，依傷害罪嫌移請偵辦。
桃園警分局埔子派出所員警今上午9點26分於轄區訪查，行經北埔路時突然有民眾著急攔車，表示有酒醉男子持刀棍鬧事，請求警方協助，員警立即呼叫支援並持辣椒水到場，發現該名24歲劉姓男子明顯酒醉、語無倫次，不斷向店家叫囂，隨即喝令男子不准動。
經瞭解，劉男酒後搭車要回自家店面，卻誤入對面店家，店內人員告知他走錯了，劉男竟憤而跑回自家店內拿刀棍將被害店家招牌砸毀，玻璃也被砸碎，過程中店家人員與其拉扯，雙方手臂均遭割傷，而劉男遠遠見到員警後趕緊將刀棍丟棄，支援警力3分鐘內趕抵現場，劉男拒不配合，員警立即合力將其壓制上銬逮捕，依傷害罪嫌移請偵辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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