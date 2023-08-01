遇行人闖紅燈車主竟被罰未禮讓 駕駛怨不知如何開車

警方加強取締未禮讓行人違規現象，一名車主在網路發文抱怨說，7月13日開車行經台11線台東長濱路段，當時路口號誌是綠燈，車子通過路口後行人才出現過斑馬線，事後卻接到警方開罰未禮讓行人先通行，難不成以後開車都要停車先讓斑馬線邊邊的行人闖紅燈。警方表示，當時行人已經站在行穿線上，員警依法開罰，但行人部分也可開罰，民眾若有疑慮可申訴。

一位車主在臉書「爆料公社」中貼文說，7月13日上午11點11分，開車行經台11線86公里台東長濱鄉路段，事後收到成功分局長濱分駐所違規罰單，開罰原因寫「駕車經行人穿越道，不暫停讓行人先行通過」，隨文附上三張照片，證明車子當時綠燈直行。

車主抱怨說，他當時是綠燈直行，開車通過斑馬線後行人才走出來，這樣如何能暫停禮讓，難不成要開車退後，現在都不知道怎麼開車了。

有網友附設批評「帝王條款」非常不合理，申訴很麻煩，應該針對惡意檢舉提出罰則。

成功分局表示，檢視員警取締紀錄，違規車輛通過路口之際，行人已經站在行穿線上，雖然當時號誌是綠燈，不過依規定還是要禮讓行人先通行，警方也能針對行人闖紅燈部分開罰。