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影／腳麻沒力踩煞車 卡車衝向八里區路旁店家又神乎其技閃過

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市八里區上周五有1輛卡車，行駛到八仙樂園附近路段，前方路口紅燈已有數輛車停下，司機驚覺腳麻無力踩下煞車，緊急向右側路肩閃避，幸好空間還夠、反應很快，僅輾壞數個盆栽，撞上前方紐澤西護欄停下，沒有波及其他車，否則就賠慘了。

據了解，52歲焉姓司機自稱有坐骨神經痛的老毛病，當天上午11時許，他駕駛5噸小卡車由林口往八里方向行駛於中山路三段，前方訊塘一路口已經是紅燈，並有4輛車停下等候。

他突然舊疾復發，驚覺右腳痠麻沒力氣完全踩下煞車，眼看就要追尾撞上，情急之下猛然向右急轉閃避。從警方事後調閱的監視器畫面可以看出，卡車的左側後視鏡只差幾公分就會撞到前方小貨車，幸運閃過。

但這時車頭衝向路旁的焢肉飯小吃店，千鈞一髮之際，司機又瞬間向左回正車輛，僅撞到懸掛在右上方半空中的小招牌，接著輾過小吃店門前擺放的八、九個大小盆栽，造成整輛車不斷跳動，最後撞上前方水泥紐澤西護欄停下。

幸好路肩空間還夠，加上司機反應極快、運氣極好，完全沒撞到前方那4輛車，也沒一頭撞進小吃店，否則勢必慘賠。最後焉姓司機僅手掌遭擋風玻璃碎片輕微割傷、沒有飲酒，警方依普通交通事故處理，現場測繪之後排除。

卡車司機腳麻無力踩煞車，千鈞一髮之際緊急向右閃避，卻衝向路旁店家。記者林昭彰／翻攝
卡車司機腳麻無力踩煞車，千鈞一髮之際緊急向右閃避，卻衝向路旁店家。記者林昭彰／翻攝
卡車沒有撞到小吃店，僅輾壞八、九個大小盆栽。記者林昭彰／翻攝
卡車沒有撞到小吃店，僅輾壞八、九個大小盆栽。記者林昭彰／翻攝
卡車沒有撞到小吃店，僅輾壞八、九個大小盆栽。記者林昭彰／翻攝
卡車沒有撞到小吃店，僅輾壞八、九個大小盆栽。記者林昭彰／翻攝
卡車最後撞上水泥紐澤西護欄停下，幸好沒有波及其他車輛。記者林昭彰／翻攝
卡車最後撞上水泥紐澤西護欄停下，幸好沒有波及其他車輛。記者林昭彰／翻攝
卡車最後撞上水泥紐澤西護欄停下，幸好沒有波及其他車輛。記者林昭彰／翻攝
卡車最後撞上水泥紐澤西護欄停下，幸好沒有波及其他車輛。記者林昭彰／翻攝

小吃 盆栽

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