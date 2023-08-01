宜蘭消防員救回13名瀕死患者 忘不了早產兒躺血泊畫面

宜縣消防局今年上半年急救成功率28%，6月更達40%，幫助13位曾失去生命跡象的患者康復，縣長林姿妙（右七）今頒獎狀。記者陳敬丰／攝影

宜蘭縣政府消防局今年上半急救到院前心肺功能停止（OHCA）患者，成功率較去年上升，6月創單月新高，上半年共13人康復出院。消防隊員印象最深刻的案子是1名早產兒，到現場時胎兒已出生約20分鐘，倒在血泊中，沒想到還能救回，「生命力真的很強！」

宜縣消防局表示，OHCA患者經急救在2小時內恢復生命徵象，即為急救成功。消防局今年上半年急救成功77人，成功率28%較去年同期上升7.72%，6月單月成功率40%，創歷年新高。77人後續有13人康復出院，縣長林姿妙今天特別在縣務會議中頒獎，讚許同仁守護了13個家庭。

冬山分隊隊員邱瑞恩是高級救護技術員（TP），今年4月5日接獲報案，1名女子在家中早產，由於她瞞著父母偷偷懷孕，也未做產檢，離產期約5周就產下男嬰，慌亂中告訴男友，再由男友報案；家中當時只有女子1人且難以行動，隊員還得聯絡女子父母開門，「他們一開始完全不相信」。

邱瑞恩回憶，好不容易趕到現場，破門後被眼前景象震驚：胎兒已經與胎盤分離，躺在一片血泊中，失去呼吸心跳，估計已超過20分鐘；他是第一次遇到新生兒案例，震驚之餘仍冷靜下來急救，CPR、建立呼吸道，初步恢復生命徵象後送往醫院，後續也康復出院。

邱瑞恩說，急救新生兒最重要的是注意呼吸問題，新生兒OHCA案例較少，救護車上器材相對有限，要到醫院端才足夠，且OHCA時間較長，一般成年人超過20分鐘大多回天乏術，沒想到他們還能將男嬰救回，不由得讚歎生命力的頑強。

羅東分隊的趙三奇也是TP，急救成績斐然，今年2月、3月分別急救成功感染新冠肺炎的獨居長者，以及長期臥病安養院的老人，後續康復出院。趙三奇說，緊急救護仰賴醫療器材，特別感謝各界善心人士捐贈精良醫材；也希望社會大眾珍惜急救資源，非急重症盡量不要出動救護車或到急診就醫。