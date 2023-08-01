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影／遭攔查嗆警是「揹槍的流氓」 男子這下糗了
新北市余姓男子昨晚遇警方攔查，不僅不配合還涉嫌嗆警察是「揹槍的流氓」，遭員警以公權力當場壓制逮捕，警詢後今依妨害公務罪嫌移送新北地檢署偵辦。
新北市中和警分局昨晚10時許獲報在中和區景新街上一間夾娃娃機台店內，有名男子於選物販賣機店前，不斷敲打夾娃娃機台，十分吵鬧。
轄區景安派出所巡邏員警前往現場，見余姓男子54歲正準備騎機車離去，員警將人攔下盤查，余男不僅不配合還涉嫌嗆警察是「揹槍的流氓」，對員警惡言相向，員警立即以公權力當場壓制逮捕。
經調閱娃娃機台店內監視器畫面，發現余男投幣夾物時，確有敲打機台欲使物品不當掉落的行為，警方也通知該台自助選物販賣機台台主至景安所製作關係人筆錄；另針對余男涉嫌出言辱罵員警部分，警詢後依妨害公務罪嫌移送新北地檢署偵辦。
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