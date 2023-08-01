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影／遭攔查嗆警是「揹槍的流氓」 男子這下糗了

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市余姓男子昨晚遇警方攔查，不僅不配合還涉嫌嗆警察是「揹槍的流氓」，遭員警以公權力當場壓制逮捕，警詢後今依妨害公務罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市中和警分局昨晚10時許獲報在中和區景新街上一間夾娃娃機台店內，有名男子於選物販賣機店前，不斷敲打夾娃娃機台，十分吵鬧。

轄區景安派出所巡邏員警前往現場，見余姓男子54歲正準備騎機車離去，員警將人攔下盤查，余男不僅不配合還涉嫌嗆警察是「揹槍的流氓」，對員警惡言相向，員警立即以公權力當場壓制逮捕。

經調閱娃娃機台店內監視器畫面，發現余男投幣夾物時，確有敲打機台欲使物品不當掉落的行為，警方也通知該台自助選物販賣機台台主至景安所製作關係人筆錄；另針對余男涉嫌出言辱罵員警部分，警詢後依妨害公務罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市余姓男子昨晚在中和區景新街上一間夾娃娃機台店內於選物販賣機店前，不斷敲打夾娃娃機台，遭人報警檢舉。記者王長鼎／翻攝
新北市余姓男子昨晚在中和區景新街上一間夾娃娃機台店內於選物販賣機店前，不斷敲打夾娃娃機台，遭人報警檢舉。記者王長鼎／翻攝
新北市余姓男子昨晚遇警方攔查，不僅不配合還涉嫌嗆警察是「揹槍的流氓」，遭員警以公權力當場壓制逮捕。記者王長鼎／翻攝
新北市余姓男子昨晚遇警方攔查，不僅不配合還涉嫌嗆警察是「揹槍的流氓」，遭員警以公權力當場壓制逮捕。記者王長鼎／翻攝

夾娃娃機 警察

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