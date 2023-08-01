警政署前副署長親友占公務車位 彰縣警局長指示收回

臉書社團「靠北POLICE」日前有人爆料貼文一名警政署前副署長在彰化縣警局的兄妹檔親友，在警察局的停車場各占了一個車位，卻沒被處分，且內勤人員，卻能安排在外勤上班，可領超勤津貼，對此彰縣警局長張國雄指示即日起收回停車位，警局今表示，會擴大調查，並重新訂定更公平的停車場管理辦法。

「靠北POLICE」爆料內容指出，彰化縣警察局有對皇親國戚兄妹檔，一個仗著老公是警界高官（官拜副署長），一個仗著是警界高官的大舅子，在彰化縣警察局目中無人、囂張跋扈，歷屆警察局長跟長官們都十分尊敬這對兄妹檔，全警察局無人不知、無人不曉，好不威風。挾著皇親的優勢，這對警務佐兄妹檔在退休之際，長官都給他們榮昇高級警務佐，每月爽領10萬高薪。

爆料者指出，警察局各單位連組長都沒分配車位，當大家花錢在外面租停車位時，這對兄妹檔竟然可以在警察局的地下室各占了一個車位，亂停車位不是會被警察局處分嗎？沒人敢吭一聲，不是高層縱容，就是這對兄妹倆侵占。