警政署前副署長親友占公務車位 彰縣警局長指示收回
臉書社團「靠北POLICE」日前有人爆料貼文一名警政署前副署長在彰化縣警局的兄妹檔親友，在警察局的停車場各占了一個車位，卻沒被處分，且內勤人員，卻能安排在外勤上班，可領超勤津貼，對此彰縣警局長張國雄指示即日起收回停車位，警局今表示，會擴大調查，並重新訂定更公平的停車場管理辦法。
「靠北POLICE」爆料內容指出，彰化縣警察局有對皇親國戚兄妹檔，一個仗著老公是警界高官（官拜副署長），一個仗著是警界高官的大舅子，在彰化縣警察局目中無人、囂張跋扈，歷屆警察局長跟長官們都十分尊敬這對兄妹檔，全警察局無人不知、無人不曉，好不威風。挾著皇親的優勢，這對警務佐兄妹檔在退休之際，長官都給他們榮昇高級警務佐，每月爽領10萬高薪。
爆料者指出，警察局各單位連組長都沒分配車位，當大家花錢在外面租停車位時，這對兄妹檔竟然可以在警察局的地下室各占了一個車位，亂停車位不是會被警察局處分嗎？沒人敢吭一聲，不是高層縱容，就是這對兄妹倆侵占。
縣警局長張國雄得知後認為「不該停就不能停」，並將車位收回，指示違規領超勤津貼也要調查。彰化縣警局後勤科長蕭啟東今指出，警局地下停車場共有171個車位，扣除公務車、巡邏車、偵防車等，剩下53個車位，依比例分配給各單位使用，這次被爆占用的車位為分配給單位的車位，大多數都會讓同仁輪流停，但即便由固定人停，只要單位同仁沒有意見，也不會干涉，考量到公平性，會再重新規劃停車場管理辦法。
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