快訊

整早不見人影！李玟老公Bruce悄悄現身火葬場送別

司法過勞問題不減 現任法官提這三大解方

痛失4子寫日記卻遭檢舉謀殺 她是悲傷母親或最毒殺手？

警政署前副署長親友占公務車位 彰縣警局長指示收回

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

臉書社團「靠北POLICE」日前有人爆料貼文一名警政署前副署長在彰化縣警局的兄妹檔親友，在警察局的停車場各占了一個車位，卻沒被處分，且內勤人員，卻能安排在外勤上班，可領超勤津貼，對此彰縣警局長張國雄指示即日起收回停車位，警局今表示，會擴大調查，並重新訂定更公平的停車場管理辦法。

「靠北POLICE」爆料內容指出，彰化縣警察局有對皇親國戚兄妹檔，一個仗著老公是警界高官（官拜副署長），一個仗著是警界高官的大舅子，在彰化縣警察局目中無人、囂張跋扈，歷屆警察局長跟長官們都十分尊敬這對兄妹檔，全警察局無人不知、無人不曉，好不威風。挾著皇親的優勢，這對警務佐兄妹檔在退休之際，長官都給他們榮昇高級警務佐，每月爽領10萬高薪。

爆料者指出，警察局各單位連組長都沒分配車位，當大家花錢在外面租停車位時，這對兄妹檔竟然可以在警察局的地下室各占了一個車位，亂停車位不是會被警察局處分嗎？沒人敢吭一聲，不是高層縱容，就是這對兄妹倆侵占。

縣警局長張國雄得知後認為「不該停就不能停」，並將車位收回，指示違規領超勤津貼也要調查。彰化縣警局後勤科長蕭啟東今指出，警局地下停車場共有171個車位，扣除公務車、巡邏車、偵防車等，剩下53個車位，依比例分配給各單位使用，這次被爆占用的車位為分配給單位的車位，大多數都會讓同仁輪流停，但即便由固定人停，只要單位同仁沒有意見，也不會干涉，考量到公平性，會再重新規劃停車場管理辦法。

一名警政署前副署長的妻舅遭爆占了彰化縣警局地下室公務車位，警察局指示將車位收回。報系資料照
一名警政署前副署長的妻舅遭爆占了彰化縣警局地下室公務車位，警察局指示將車位收回。報系資料照

警察 停車場

延伸閱讀

彰化縣議長謝典林退出國民黨 為郭台銘參選鋪路

彰化縣中小學校長異動 19位校長今交接

溪頭停車採小時計費 小型車每小時50元、當日最高180元

自費參加世界警消運動會 桃消防爆遭警政署阻擋拿國旗

相關新聞

誰害死墾丁明星海洋生物硨磲貝？ 潛水教練研判有可能這原因

墾丁國家公園後壁湖潛點除了瑰麗的珊瑚礁生態，餵魚區還有被稱「貝中之王」的硨磲貝；有網友昨晚在批踢踢po文，指其中1顆長約...

關懷「皮包骨三兄弟」6連霸里長 今疑因熱衰竭猝逝田間

彰化縣和美鎮好修里6連霸里長陳信義，去年6月曾關懷里內「皮包骨3兄弟」獲得好評，今天下午卻傳出被發現倒臥田裡，經送醫急救...

警欠債當車手 離職被逮

新北市中和警分局中原派出所翁姓男警員疑因積欠百萬元賭債，加入詐騙集團當車手，六月傳出風聲後離職。

高雄凹子底公園有鱷魚出沒 男擺拍模型謊報

高雄市凹子底公園前晚傳出「鱷魚」現蹤，引起恐慌，高市府追查至昨凌晨找到該「鱷魚」、證實是模型，警漏夜追查發現，網路貼鱷魚...

世界警消運動會國旗爭議 林右昌要選手參賽還是參戰

世界警消運動會開幕式，我國「自費」選手要舉國旗進場被警政署人員勸阻，內政部長林右昌隨後下令，比賽時無需顧慮，可拿出國旗...

警政署前副署長親友占公務車位 彰縣警局長指示收回

臉書社團「靠北POLICE」日前有人爆料貼文一名警政署前副署長在彰化縣警局的兄妹檔親友，在警察局的停車場各占了一個車位，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦