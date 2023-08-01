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東莒男子手部受重創 馬祖海巡隊協助後送南竿治療

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導

海巡署第11巡防區指揮部於昨天傍晚5時許接獲東莒衛生所通報，1名李姓男子因開放性撕裂傷及左手小指粉碎性骨折，由於島上沒有專科醫生，經評估有就醫急迫性，立即出動協助後送，讓民眾超感激的。

艦隊分署馬祖海巡隊今天表示，他們在獲報後，立即派遣巡防艇PP-3538艇前往東莒猛澳港，接駁傷患、陪同人員及護理人員，並以最大安全航速前往南竿福澳港，於晚間6時許返抵南竿福澳港F1碼頭，由福澳安檢所人員協助接駁病患至岸上，後續交由救護車轉送連江縣立醫院。

馬祖海巡表示，馬祖有四鄉五島，相互之間都要靠船接駁，如果錯過了航班時間，有緊急醫療需求，僅能向他們求援，請求他們派艇協助後送就醫。

馬祖海巡隊表示，海巡肩負救生救難重任，接獲報案後必全力以赴，確保民眾生命財產安全，如民眾遇有緊急危難情形，可撥打118海巡報案專線，海巡署將立即處置。

馬祖東莒1名李姓男子，因開放性撕裂傷及左手小指粉碎性骨折，馬祖海巡隊昨天傍晚立即出動協助後送。圖／馬祖海巡隊提供
馬祖東莒1名李姓男子，因開放性撕裂傷及左手小指粉碎性骨折，馬祖海巡隊昨天傍晚立即出動協助後送。圖／馬祖海巡隊提供
馬祖東莒1名李姓鄉親，因開放性撕裂傷及左手小指粉碎性骨折，經評估有就醫急迫性，馬祖海巡隊昨天傍晚立即出動協助民眾後送，讓民眾超感激的。圖／馬祖海巡隊提供
馬祖東莒1名李姓鄉親，因開放性撕裂傷及左手小指粉碎性骨折，經評估有就醫急迫性，馬祖海巡隊昨天傍晚立即出動協助民眾後送，讓民眾超感激的。圖／馬祖海巡隊提供

海巡署 馬祖 東莒

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