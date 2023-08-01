台灣首廟天壇疑遭冒用名義斂財 南警展開調查
台南市中西區台灣首廟天壇被有心人士冒名詐騙斂財，有人利用天壇名義向信眾收取每人1500元「加入社群」費用；廟方過臉書等社交平台貼出公告，提醒信徒千萬不要上當。台南市警二分局今天說，廟宇疑遭冒用名義斂財案，警方已主動了解偵辦。
廟方指出，有位自稱師姐，在天壇擲筊並以3聖筊方式，對信眾邀集加入Line群組，並收取入群費用1500元，而後再假藉法會、天赦日、贊普等多項名目，以天壇名義多次對信眾詐騙斂財；類似假借天壇名義詐騙信眾的情形，過去也曾發生過，痛批不肖人士簡直是「向天借膽」。
廟方指出，天壇所有法會活動受理窗口及資訊以天壇官方網站、天壇FB臉書粉絲專頁、天壇FB社團及天壇Line社群為準。若有以天壇名義招攬斂財屬實，必定追究。
轄區台南市警二分局說，疑有人利用廟宇名義來從事斂財行為，迄今廟方尚未向警方來報案。已主動派員瞭解案況後來積極調查，絕不容許有藉機詐騙等情事發生。
警方並提醒，民眾切勿輕信非相關官方網站、或專屬Line社群不實訊息，如有問題均可洽詢廟方來作確認，以免遭詐騙。
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