聽新聞
test
0:00 / 0:00
颱風惹禍…高雄男不爽淹水小事驚動里長 動手砸鄰居車洩憤
高雄市前鎮鎮東二街1輛轎車今天凌晨遭砸，車主半夜砸車聲響驚醒，探頭發現是鄰居動的手，報警查辦鄰居。警方一查，原來是和颱風洩水不及，鄰居間發生嫌隙有關。
據了解，黃姓男子（44歲）停在前鎮區鎮東二街的住處前的轎車，今天凌晨4時許遭砸，黃姓居民聽到屋外有聲音，探頭發現鄰居康姓男子（49歲）持木棍涉嫌砸車後離去，他下樓查看，發現車窗被砸破、引擎蓋也凹陷，立即報警。
警方據報趕赴到砸車事故現場，一問之下，發現是康姓男子涉案，到旁邊巷子康的住處找人，但是康姓男子已經自行到高雄長庚醫院就診，找去常長庚醫院查明原因。
據悉，康姓男子家有棟的空屋，就在黃姓男子家隔壁，杜蘇芮颱風來襲時下起大雨，康家陽台洩水不及流到黃家，黃家向里長反映，提出不滿。康的姊姊得知，便去自家空屋打掃，避免再次下雨再出問題。
不過，康姓男子得知鄰居告訴里長，認為只是雨水洩水不及，搞得雙方不愉快，情緒激動，不料，今天凌晨就涉嫌砸車。
里長得悉雙方因排水問題，卻愈演愈烈，居中當和事佬調解，康家願賠償損壞轎車的費用，黃姓車主今天上午才去警局撤銷對康的毀損告訴。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言