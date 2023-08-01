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颱風惹禍…高雄男不爽淹水小事驚動里長 動手砸鄰居車洩憤

聯合報／ 記者林保光／即時報導

康姓男子今天凌晨涉嫌砸毀，鄰居家的轎車。記者林保光／翻攝
康姓男子今天凌晨涉嫌砸毀，鄰居家的轎車。記者林保光／翻攝

高雄市前鎮鎮東二街1輛轎車今天凌晨遭砸，車主半夜砸車聲響驚醒，探頭發現是鄰居動的手，報警查辦鄰居。警方一查，原來是和颱風洩水不及，鄰居間發生嫌隙有關。

據了解，黃姓男子（44歲）停在前鎮區鎮東二街的住處前的轎車，今天凌晨4時許遭砸，黃姓居民聽到屋外有聲音，探頭發現鄰居康姓男子（49歲）持木棍涉嫌砸車後離去，他下樓查看，發現車窗被砸破、引擎蓋也凹陷，立即報警。

警方據報趕赴到砸車事故現場，一問之下，發現是康姓男子涉案，到旁邊巷子康的住處找人，但是康姓男子已經自行到高雄長庚醫院就診，找去常長庚醫院查明原因。

據悉，康姓男子家有棟的空屋，就在黃姓男子家隔壁，杜蘇芮颱風來襲時下起大雨，康家陽台洩水不及流到黃家，黃家向里長反映，提出不滿。康的姊姊得知，便去自家空屋打掃，避免再次下雨再出問題。

不過，康姓男子得知鄰居告訴里長，認為只是雨水洩水不及，搞得雙方不愉快，情緒激動，不料，今天凌晨就涉嫌砸車。

里長得悉雙方因排水問題，卻愈演愈烈，居中當和事佬調解，康家願賠償損壞轎車的費用，黃姓車主今天上午才去警局撤銷對康的毀損告訴。

鄰居 杜蘇芮颱風 車主

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