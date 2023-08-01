國3竹南匝道曳引車橫衝進農田 司機頭頂破皮送醫說不清肇事原因

肇事曳引車越過台1己線分隔島及對向車道，車頭衝入對向人行道旁農田才煞停。圖／民眾提供

苗栗縣國道3號竹南交流道南下匝道出口，昨傍晚5點左右發生一起曳引車衝進農田事故，員警趕緊到場處理，肇事吳姓司機自行下車，頭頂因撞擊有明顯外傷流血，他神情恍惚也說不清肇事原因，幸車輛直衝越過平面道路時，未波及到雙向車輛。

警方調查，該路段位於國3竹南交流道南下出口，右轉台1己線可銜接西濱快速公路，肇事曳引車下匝道欲進入台1己線時，65歲吳姓駕駛疑恍神未減速，車輛越過分隔島及對向車道，車頭衝進對向人行道旁農田才煞停，所幸並未與其他車輛發生碰撞。