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國3竹南匝道曳引車橫衝進農田 司機頭頂破皮送醫說不清肇事原因
苗栗縣國道3號竹南交流道南下匝道出口，昨傍晚5點左右發生一起曳引車衝進農田事故，員警趕緊到場處理，肇事吳姓司機自行下車，頭頂因撞擊有明顯外傷流血，他神情恍惚也說不清肇事原因，幸車輛直衝越過平面道路時，未波及到雙向車輛。
警方調查，該路段位於國3竹南交流道南下出口，右轉台1己線可銜接西濱快速公路，肇事曳引車下匝道欲進入台1己線時，65歲吳姓駕駛疑恍神未減速，車輛越過分隔島及對向車道，車頭衝進對向人行道旁農田才煞停，所幸並未與其他車輛發生碰撞。
警方表示，現場檢視曳引車駕駛1人受傷，經實施酒測後，並無酒後駕車情事，肇事原因還有待釐清；並呼籲車輛行駛進入交流道及路口時，應隨時注意號誌及車流狀況，減速通過，以避免突發狀況，防止事故發生。
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