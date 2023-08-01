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台中銀樓結帳少1個0…刷退更正起衝突 男持球棒砸店嗆「幫你重新裝潢」

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中西屯區1間銀樓昨遭砸，民眾影片指出綽號「黑哥」陳姓男子持球棒砸店，警方處理發現，陳男購買金飾結帳時，疑店家金額漏打一個0，等同打一折，雙方退刷更正期間起衝突，陳不滿嗆聲「幫你重新裝潢」憤而持球棒猛砸，但大部分強化玻璃並沒碎裂，仍被依恐嚇、毀損罪嫌送辦。

台中第6分局昨下午1點多獲報，西屯區福星路1間銀樓因消費糾紛，到場發現陳姓男子（29歲）持球棒在店內亂砸，物品四散一地。

警方詢問雙方衝突原因，店家稱昨上午陳男來要購買金飾，最後結帳時因金額輸入錯誤，漏寫了1個0，等同幫陳男直接打1折，後來要更正的過程中陳男疑似不滿對方態度才不歡而散。

陳昨下午1點多再找來何姓友人回到銀樓想理論，一言不合陳就拿球棒朝店內亂砸，還揚言「幫你們重新裝潢」，但除了桌上一些物品掉落四散，因擺放金飾大多為強化玻璃，現場並未明顯破碎，而何男則是在一旁勸阻沒有動手。

警方獲報後店家堅持提告，當場就依毀損、恐嚇等罪嫌將陳男逮捕，詢後移送台中地檢署偵辦，另陳男車輛違停於店外，警方也將依法開單告發並拖吊移置。

陳男疑似不滿店家態度，竟拿球棒砸銀樓。記者曾健祐／翻攝
陳男疑似不滿店家態度，竟拿球棒砸銀樓。記者曾健祐／翻攝
陳男疑似不滿店家態度，竟拿球棒砸銀樓。記者曾健祐／翻攝
陳男疑似不滿店家態度，竟拿球棒砸銀樓。記者曾健祐／翻攝

銀樓 恐嚇 提告

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