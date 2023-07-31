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關懷「皮包骨三兄弟」6連霸里長 今疑因熱衰竭猝逝田間

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣和美鎮好修里6連霸里長陳信義，去年6月曾關懷里內「皮包骨3兄弟」獲得好評，今天下午卻傳出被發現倒臥田裡，經送醫急救仍然不治。警方懷疑因近日天氣炎熱，疑似熱衰竭或心肌梗塞猝逝，已報請檢察官明天相驗釐清死因。

警方調查，65歲的陳信義今天下午12點多，曾向朋友說要下田整地，但下午3點30分許，被路過的民眾發現倒臥田裡，和美警方與和美消防分隊據報趕往現場，發現陳信義無意識、呼吸、脈搏，倒臥在田間，送彰化基督教醫院急救無效，家屬對其死因並無異議。

彰化縣議員賴清美指出，陳信義平時熱心服務，獲得地方肯定，里長獲六連霸。尤其去年6月，好修里內發生引起社會大眾關注的「皮包骨3兄弟」事件，她與陳信義多次前往關心，各界物資源源不絕湧入住處，最終捐助的金額高達700多萬元，沒想到卻突然傳來他過世消息，令人難過。

賴清美指出，這兩天彰化縣都是高溫炎熱，陳信義在中午過後下田，懷疑可能就是熱衰竭死亡。不過，死因仍須由檢察官今天會同法醫相驗後，才能釐清。

彰化縣政府民政處表示，由於陳信義猝逝，將依法先由和美鎮公所派員代理，並在3個月內辦理補選。

彰化縣和美鎮好修里6連霸里長陳信義，去年6月曾關懷里內「皮包骨3兄弟」獲得好評，今天下午卻傳出被發現倒臥田裡，經送醫急救仍然不治。本報資料照片
彰化縣和美鎮好修里6連霸里長陳信義，去年6月曾關懷里內「皮包骨3兄弟」獲得好評，今天下午卻傳出被發現倒臥田裡，經送醫急救仍然不治。本報資料照片
彰化縣和美鎮好修里6連霸里長陳信義（右1），去年6月曾關懷里內「皮包骨3兄弟」獲得好評，今天下午卻傳出被發現倒臥田裡，經送醫急救仍然不治。本報資料照片
彰化縣和美鎮好修里6連霸里長陳信義（右1），去年6月曾關懷里內「皮包骨3兄弟」獲得好評，今天下午卻傳出被發現倒臥田裡，經送醫急救仍然不治。本報資料照片

熱衰竭 兄弟

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