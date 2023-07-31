重機騎士清晨約跑急煞摔車 頭部撞擊車門傷重不治
33歲周姓重機騎士昨凌晨沿屏東縣枋寮鄉台1線由北往南行駛，行經台1線與建興路口時，疑似為閃避對向左轉的小客車，急煞打滑連人帶車倒地，重機滑行數公尺，周男則撞上左轉車輛右後車門，造成他頭部受嚴重撞擊，當場失去生命跡象，經送醫搶救宣告不治，詳細肇事原因有待警方調查釐清。
警方表示，33歲周姓重機騎士昨天與友人相約騎車，2人沿屏東縣枋寮鄉台1線由北往南行駛，周男於凌晨6點44分左右行經台1線與建興路口時，疑似為閃避沿台一線由南往北的左轉小客車，緊急煞車導致機車失去抓地力打滑倒地，人、車向前滑行，周男撞上車輛右後車門，腦部嚴重受創，當場失去呼吸心跳。
警、消獲報到場協處，25歲潘姓遭撞小客車駕駛沒有受傷，酒測值為零，失速打滑的周男經送醫傷重不治，相關肇事原因有待警方進一步調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言