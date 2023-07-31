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重機騎士清晨約跑急煞摔車 頭部撞擊車門傷重不治

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

33歲周姓重機騎士昨凌晨沿屏東縣枋寮鄉台1線由北往南行駛，行經台1線與建興路口時，疑似為閃避對向左轉的小客車，急煞打滑連人帶車倒地，重機滑行數公尺，周男則撞上左轉車輛右後車門，造成他頭部受嚴重撞擊，當場失去生命跡象，經送醫搶救宣告不治，詳細肇事原因有待警方調查釐清。

警方表示，33歲周姓重機騎士昨天與友人相約騎車，2人沿屏東縣枋寮鄉台1線由北往南行駛，周男於凌晨6點44分左右行經台1線與建興路口時，疑似為閃避沿台一線由南往北的左轉小客車，緊急煞車導致機車失去抓地力打滑倒地，人、車向前滑行，周男撞上車輛右後車門，腦部嚴重受創，當場失去呼吸心跳。

警、消獲報到場協處，25歲潘姓遭撞小客車駕駛沒有受傷，酒測值為零，失速打滑的周男經送醫傷重不治，相關肇事原因有待警方進一步調查釐清。

33歲周姓重機騎士昨凌晨沿屏東縣枋寮鄉台1線由北往南行駛，疑似為閃避對向左轉的小客車，急煞打滑連人帶車倒地，撞上車輛右後車門，當場失去生命跡象，經送醫搶救宣告不治。圖／警方提供
33歲周姓重機騎士昨凌晨沿屏東縣枋寮鄉台1線由北往南行駛，疑似為閃避對向左轉的小客車，急煞打滑連人帶車倒地，撞上車輛右後車門，當場失去生命跡象，經送醫搶救宣告不治。圖／警方提供
33歲周姓重機騎士昨凌晨沿屏東縣枋寮鄉台1線由北往南行駛，疑似為閃避對向左轉的小客車，急煞打滑連人帶車倒地，撞上車輛右後車門，當場失去生命跡象，經送醫搶救宣告不治。圖／警方提供
33歲周姓重機騎士昨凌晨沿屏東縣枋寮鄉台1線由北往南行駛，疑似為閃避對向左轉的小客車，急煞打滑連人帶車倒地，撞上車輛右後車門，當場失去生命跡象，經送醫搶救宣告不治。圖／警方提供

屏東縣 重機

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