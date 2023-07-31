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桃園男心情差闖鐵軌 台鐵北上區間車內壢暫停誤點

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

網傳台鐵內壢車站至中壢車站之間今天晚上疑有人闖入鐵軌，台鐵緊急通告「外物入侵事件」部分列車延遲，鐵路警方調查，台鐵北上1248次區間車今晚6時52分在中壢站開車，行駛至內壢站前約65K+600公尺前，接到民眾通報「有1行人違規侵入鐵軌」，該列車駛至該處暫停，未撞及任何人或物，路警緊急搜尋在該處鐵軌外發現蔡男，將蔡男依違反鐵路法裁罰和依規定通報處理。

台鐵北上1248次區間車今晚6時52分（約晚4分）在中壢站開車後，大約6時57分行駛至內壢站前65K+600公尺處，由於事先接到民眾通報有行人闖入鐵軌，該列車隨即暫停，警方搜尋未見行人，該列車獲回報已在晚上7時10分開車，並於7時17分到內壢站（約晚25分）後，繼續北上。

鐵路警方表示，經警方繼續搜尋在該處鐵軌附近找到蔡男，蔡男表示心情不好走走，警方安撫蔡男及告知已違法，將蔡男帶回製作筆錄，並依違反鐵路法裁罰及依規定通報相關單位處理。

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網傳台鐵內壢車站至中壢車站之間今晚疑有人闖入鐵軌，台鐵一區間車至內壢站延遲25分鐘。記者曾增勳／攝影
網傳台鐵內壢車站至中壢車站之間今晚疑有人闖入鐵軌，台鐵一區間車至內壢站延遲25分鐘。記者曾增勳／攝影
網傳台鐵內壢車站至中壢車站之間今晚疑有「外物入侵事件」列車延遲，鐵路警方搜尋未發現。圖／取自臉書粉專「合鐵事故通報平台」
網傳台鐵內壢車站至中壢車站之間今晚疑有「外物入侵事件」列車延遲，鐵路警方搜尋未發現。圖／取自臉書粉專「合鐵事故通報平台」

台鐵

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