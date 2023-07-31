桃市府驚見男子攀16樓外牆 警消救護戒備嚇壞下班民眾

桃園市政府今下午驚傳民眾攀爬16樓外牆，警方下午4點33分接到報案前往了解，消防人員及救護車同時到場戒備，由於當時正值市府下班人潮，許多公務員得知嚇壞，引發騷動，所幸該民眾被勸導下樓，沒有發生意外。

桃園市政府為公開場所，僅一樓入口駐警及市長室會特別戒備，而16樓除了會議室，還有通往外頭的天台，平時供員工透氣使用，事發後通往天台的玻璃門已被上鎖。

據了解，男子疑似是社會局補助對象，今疑似不滿補助相關問題，到桃園市政府後抵達16樓外天台爬至外牆。社會局人員發現後立即報警，消防隊共出動5車13人到場鋪氣墊戒備，還好間隔不到30分鐘，男子經眾人苦勸下樓，並由社會局人員協助溝通了解，妻子得知後趕到現場，後續男子由妻子帶返家，所幸沒有大礙。

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