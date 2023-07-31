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花蓮鳳林鎮中興大橋機車相撞 1騎士傷重不治

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮縣鳳林鎮中興大橋今天發生2輛機車相撞車禍，28歲林姓男子騎乘機車疑似跨越雙黃線，與同樣騎機車的46歲李姓男子對撞，李男頭部與胸部重創，送醫傷重不治。經查林男沒有駕照仍上路，雙方皆無酒駕，詳細肇事原因待警方釐清。

今天下午3時50分左右，鳳林鎮中興大橋發生車禍，在鳳林鎮公所清潔隊服務的林姓男子，騎機車由西往東直行，疑似跨越雙黃線，與對向騎機車的李姓男子發生相撞，導致李男現場沒有心跳呼吸，緊急送往鳳林榮民醫院急救，因傷勢嚴重，下午5時30分左右宣告不治死亡；林男身上有擦挫傷，意識清楚，車禍原因正由警方釐清中。

花蓮縣消防局救護人員到場時，發現李男胸部及頭部遭到重創，當場已經沒有心跳呼吸，立即實施心肺復甦術急救，並分別將兩人送往鳳林榮民醫院急救，李男傷重不治；肇事的林男在晚間6時左右，轉送花蓮慈濟醫院治療。

警方初步調查，林姓男子為無照駕駛，酒測後沒有酒後駕車，李姓男子則持有合格駕照，經醫院抽血酒測後，其酒測值為0，詳細車禍發生的原因，由鳳林警分局進一步調查釐清。

花蓮縣鳳林鎮中興大橋今天發生2輛機車相撞車禍，林姓男子騎乘機車疑似跨越雙黃線，與同樣騎機車的李姓男子對撞，導致李男送醫傷重不治。圖／民眾提供
花蓮縣鳳林鎮中興大橋今天發生2輛機車相撞車禍，林姓男子騎乘機車疑似跨越雙黃線，與同樣騎機車的李姓男子對撞，導致李男送醫傷重不治。圖／民眾提供
花蓮縣鳳林鎮中興大橋今天發生2輛機車相撞車禍，導致李男頭部與胸部重創，送醫傷重不治。圖／民眾提供
花蓮縣鳳林鎮中興大橋今天發生2輛機車相撞車禍，導致李男頭部與胸部重創，送醫傷重不治。圖／民眾提供

車禍 花蓮 酒測

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