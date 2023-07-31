淡水宮廟遶境鞭炮髒亂、輕軌旁放煙火 新北開罰
新北市政府環保局今天指出，淡水皇極玄元宮昨天辦理遶境活動，施放鞭炮成環境雜亂，將處新台幣6萬元罰鍰；另外，廟方違規在輕軌近距離施放煙火，消防局也將裁罰。
環保局表示，淡水皇極玄元宮昨天舉辦10週年遶境活動，雖有提前向市府申請路權，但遶境規模、參與人數等，都與申請資料明顯落差，活動雖依規定於晚上10時前結束，未違反噪音管制法相關規定，但廟方未派足夠的清潔人力，致環境髒亂。
環保局表示，經查10處現場垃圾及鞭炮屑未即時清理。環保局昨晚除全程監控蒐證外，也將依法告發，分別處以最高新台幣6000元罰鍰，總計開罰6萬元；另為維護市容環境，淡水區清潔隊已動員逾30人進行清理，後續也將依法求償代為清除費用。
消防局表示，此一宮廟申請路權前，已告知除特許核准地點外，活動期間不得施放煙火，但廟方涉違反此項規定，在輕軌距離30公內施放煙火。消防局已展開行政調查，將依違反新北市爆竹煙火管制辦法裁處3萬元以上至15萬元以下罰鍰。
環保局強調，尊重民眾信仰自由權利，但本次遶境活動嚴重影響市民生活，除依法開罰外，已將此宮廟列管，後續辦理相關活動將從嚴要求審慎評估其送件資料，期望能在宗教信仰與市民生活環境品質間取得平衡，提升民眾生活環境品質。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言