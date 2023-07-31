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淡水宮廟遶境鞭炮髒亂、輕軌旁放煙火 新北開罰

中央社／ 新北31日電

昨天新北市淡水皇極玄元宮舉行建宮10週年平安遶境慶典，不過有部分遶境民眾隨地小便、丟垃圾，還在輕軌旁燃放高空煙火，遭網友痛批。圖／臉書《細說淡水》
昨天新北市淡水皇極玄元宮舉行建宮10週年平安遶境慶典，不過有部分遶境民眾隨地小便、丟垃圾，還在輕軌旁燃放高空煙火，遭網友痛批。圖／臉書《細說淡水》
新北市政府環保局今天指出，淡水皇極玄元宮昨天辦理遶境活動，施放鞭炮成環境雜亂，將處新台幣6萬元罰鍰；另外，廟方違規在輕軌近距離施放煙火，消防局也將裁罰。

環保局表示，淡水皇極玄元宮昨天舉辦10週年遶境活動，雖有提前向市府申請路權，但遶境規模、參與人數等，都與申請資料明顯落差，活動雖依規定於晚上10時前結束，未違反噪音管制法相關規定，但廟方未派足夠的清潔人力，致環境髒亂。

環保局表示，經查10處現場垃圾及鞭炮屑未即時清理。環保局昨晚除全程監控蒐證外，也將依法告發，分別處以最高新台幣6000元罰鍰，總計開罰6萬元；另為維護市容環境，淡水區清潔隊已動員逾30人進行清理，後續也將依法求償代為清除費用。

消防局表示，此一宮廟申請路權前，已告知除特許核准地點外，活動期間不得施放煙火，但廟方涉違反此項規定，在輕軌距離30公內施放煙火。消防局已展開行政調查，將依違反新北市爆竹煙火管制辦法裁處3萬元以上至15萬元以下罰鍰。

環保局強調，尊重民眾信仰自由權利，但本次遶境活動嚴重影響市民生活，除依法開罰外，已將此宮廟列管，後續辦理相關活動將從嚴要求審慎評估其送件資料，期望能在宗教信仰與市民生活環境品質間取得平衡，提升民眾生活環境品質。

遶境 淡水

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