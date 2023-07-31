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假交友詐騙遊戲點數 警統計：遊戲橘子件數居冠

中央社／ 台北31日電

遊戲點數已成為詐騙集團金流管道，警政署刑事局今天指出，今年上半年遊戲點數詐案前3名，分別為遊戲橘子-GASH、Apple-App Store卡和萬利線上-雷卡Razer gold。

刑事警察局今天發布新聞稿指出，暑假期間許多人喜歡流連網路世界交友和玩遊戲，但要慎防假援交真詐騙遊戲點數詐術，以免落入詐騙集團圈套，甚至接到自稱黑道的威脅，錢包遭詐空還活在恐懼之下。

根據警政署統計資料顯示，111年遊戲點數詐騙案件中，遊戲橘子-CASH就占8成之多，主因為其會員人數眾多，且點數取得便利，成為詐騙集團騙錢及洗錢的管道。

此外，統計今年1至6月遊戲點數詐騙案件，前3名則分別為遊戲橘子-GASH（占39.70%）、Apple-AppStore卡（占36.88%）、萬利線上-雷蛇卡Razer gold（占12%）。

刑事局提到，Apple-App Store卡在今年第2季的詐騙件數達2216件，較今年第1季的664件大幅攀升233.73%。

東台灣一名32歲李姓女子從事國際貿易且平日常上網交友，日前透過交友軟體「Tinder」認識自稱「Maiden」的男網友，雙方互加LINE後約相見，李女卻被放鴿子，隨後「Maiden」佯稱因從事八大行業需經理同意才能外出，隨即索求李女電話號碼，由另一名歹徒致電恐嚇威脅李女和家人安全，她只好依指示購買App Store數百張點數卡拍照回傳歹徒，共財損新台幣155萬元。

另一名住南台灣的30歲陳姓男工程師則因於7月透過通訊軟體「Line」認識自稱「萌萌」的女網友，同樣相約被放鴿子後，「萌萌」告知首次見面需傳身分證件和購買遊戲點數，他多次購買App Store及雷蛇卡Razer gold後已無錢，竟被「萌萌」恐嚇其家人安全，最終共購買29筆、財損55萬元。

刑事局提醒，遊戲點數已成犯罪集團進行詐騙的金流管道，民眾切勿聽信要求前往購買遊戲點數，為能阻斷詐騙集團透過遊戲點數管道進行詐騙及洗錢，也呼籲各業者應善盡企業社會責任及產業自律精神，以有效防制遊戲點數詐騙發生，若有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線查詢。

詐騙集團

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