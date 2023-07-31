七堵空屋執行署2拍6人搶 底價348萬拍出425.5萬
法務部行政執行署宜蘭分署拍賣鄰近七堵火車站約20坪空屋，7月初首拍底價434萬元流標，今天二拍降到348萬元，因有6人競標，最後以425萬5000元拍定成交。
宜蘭分署每月第「一」周的周「二」下午「三」點舉辦聯合拍賣會，並在拍賣會的前一天在基隆行政執行官辦公室，舉辦基隆市及新北市金山、萬里、瑞芳、貢寮、平溪、雙溪不動產拍賣活動。
宜蘭分署說7月3日在基隆行政執行官辦公室，拍賣位在基隆市七堵區崇禮街129巷21-2號的空屋，土地底價399萬1000元，建物底價34萬9000元，總價434萬元流標。
宜蘭分署指出，崇禮街拍賣標的格局為2房1廳、1衛1廚，且近七堵火車站、傳統市場，生活機能佳，交通又便利，在七堵法拍市場少見。首拍流標後，分署取得屋主同意，7月17日舉辦「法拍屋帶看」活動，開放潛在買家入屋觀看，決定是否投標。
今天二拍底價348萬元，吸引6名買家競標，過半出價超過400萬元，金額差距不大，最後由以425萬5000元者拍定。得標者說，這間房屋鄰近車站、交通便利，是不錯的物件，買下來整理後以自住為主，將來也可能再賣掉。
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