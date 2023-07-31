快訊

李玟告別式／親姊崩潰哭喊「那衰人害死我妹」 直播流出掀熱議

成都世大運／「銀」不停 邱義睿敗給韓將無緣首金

台股上下震盪382點！外資賣超88億元 大砍這檔AI概念股

七堵空屋執行署2拍6人搶 底價348萬拍出425.5萬

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

法務部行政執行署宜蘭分署拍賣鄰近七堵火車站約20坪空屋，7月初首拍底價434萬元流標，今天二拍降到348萬元，因有6人競標，最後以425萬5000元拍定成交。

宜蘭分署每月第「一」周的周「二」下午「三」點舉辦聯合拍賣會，並在拍賣會的前一天在基隆行政執行官辦公室，舉辦基隆市及新北市金山、萬里、瑞芳、貢寮、平溪、雙溪不動產拍賣活動。

宜蘭分署說7月3日在基隆行政執行官辦公室，拍賣位在基隆市七堵區崇禮街129巷21-2號的空屋，土地底價399萬1000元，建物底價34萬9000元，總價434萬元流標。

宜蘭分署指出，崇禮街拍賣標的格局為2房1廳、1衛1廚，且近七堵火車站、傳統市場，生活機能佳，交通又便利，在七堵法拍市場少見。首拍流標後，分署取得屋主同意，7月17日舉辦「法拍屋帶看」活動，開放潛在買家入屋觀看，決定是否投標。

今天二拍底價348萬元，吸引6名買家競標，過半出價超過400萬元，金額差距不大，最後由以425萬5000元者拍定。得標者說，這間房屋鄰近車站、交通便利，是不錯的物件，買下來整理後以自住為主，將來也可能再賣掉。

行政執行署宜蘭分署拍賣七堵空屋前，帶潛在買家看屋，今天以425.5萬拍定。圖／宜蘭分署提供
行政執行署宜蘭分署拍賣七堵空屋前，帶潛在買家看屋，今天以425.5萬拍定。圖／宜蘭分署提供
行政執行署宜蘭分署拍賣七堵空屋前，帶潛在買家看屋，今天以425.5萬拍定。圖／宜蘭分署提供
行政執行署宜蘭分署拍賣七堵空屋前，帶潛在買家看屋，今天以425.5萬拍定。圖／宜蘭分署提供
行政執行署宜蘭分署拍賣七堵空屋前，帶潛在買家看屋，今天以425.5萬拍定。圖／宜蘭分署提供
行政執行署宜蘭分署拍賣七堵空屋前，帶潛在買家看屋，今天以425.5萬拍定。圖／宜蘭分署提供
行政執行署宜蘭分署拍賣七堵空屋前，帶潛在買家看屋，今天以425.5萬拍定。圖／宜蘭分署提供
行政執行署宜蘭分署拍賣七堵空屋前，帶潛在買家看屋，今天以425.5萬拍定。圖／宜蘭分署提供
行政執行署宜蘭分署拍賣七堵空屋前，帶潛在買家看屋，今天以425.5萬拍定。圖／宜蘭分署提供
行政執行署宜蘭分署拍賣七堵空屋前，帶潛在買家看屋，今天以425.5萬拍定。圖／宜蘭分署提供
行政執行署宜蘭分署拍賣七堵空屋前，帶潛在買家看屋，今天以425.5萬拍定。圖／宜蘭分署提供
行政執行署宜蘭分署拍賣七堵空屋前，帶潛在買家看屋，今天以425.5萬拍定。圖／宜蘭分署提供

基隆 宜蘭

延伸閱讀

帶看七堵法拍屋奏效 6組搶標425.5萬拍定

「最美自強號」納台鐵生力軍 9月起8班次替駛

嘉義保齡球館拍賣2次流標 再減價4700萬元拍賣

竹市多校營養午餐流標 教育處：開學前可標出

相關新聞

離譜警欠百萬賭債竟兼差當車手 同事調監視器「竟是自己人」

新北市中和分局翁姓員警疑因欠下百萬賭債，在朋友引薦下竟當起車手，自五月起協助詐騙集團面交贓款，被長官發現後於六月中辭職繼...

七堵空屋執行署2拍6人搶 底價348萬拍出425.5萬

法務部行政執行署宜蘭分署拍賣鄰近七堵火車站約20坪空屋，7月初首拍底價434萬元流標，今天二拍降到348萬元，因有6人競...

高雄透天厝神明廳失火冒煙 機警孫帶阿嬤快逃祖孫平安

高市苓雅區海邊路一處透天厝今天下午3時13分許發生火警，火苗從神明廳竄出，當時19歲呂姓男子和72歲阿嬤在屋內，呂男聞到...

影／陸製黑心電池流竄！保二警逮3人 查獲1萬5千多顆假貨

保二總隊接獲國際牌Panasonic原廠提告，指有人以低於市價1到4成的價格販售陸製黑心電池，警方陸續逮捕3名業者，查扣...

2遊客綠島浮潛遭大浪捲走 25歲女子命危直升機送醫

颱風過後外島風浪仍不小，今早一男一女兩名遊客在綠島柚子湖岸際浮潛，疑遭海流帶離岸際，男子自行上岸，25歲李姓女子半小時後...

OL約八大男網友見面 遭傳血腥照恐嚇、逼買遊戲點數損失155萬

交友軟體盛行，詐騙集團也充斥其中，32歲OL李女在交友軟體Tinder上，認識自稱從事八大行業的男網友Maiden，竟遭...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦