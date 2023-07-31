離譜警欠百萬賭債竟兼差當車手 同事調監視器「竟是自己人」

新北市中和分局翁姓員警疑因欠下百萬賭債，在朋友引薦下竟當起車手，自五月起協助詐騙集團面交贓款，被長官發現後於六月中辭職繼續做，新北地檢署本月12日指揮中和警方拘提翁到案，懷疑被害人不只一人，複訊後依詐欺、偽造文書等罪收押禁見，繼續清洗金流向上溯源。

檢警調查，翁姓警員原先就與做詐騙集團的車手等熟識，他疑因欠下百萬賭債，走投無路下決定也「下海」當車手，協助詐團偽裝成虛擬貨幣幣商，幫詐團與被害人面交收取贓款，消息傳回分局，更有同事調監視器發現嫌犯是翁姓警員，6月中長官緊張叫來翁員了解情況，翁見紙快包不住火，索性離職當起全職車手。