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離譜警欠百萬賭債竟兼差當車手 同事調監視器「竟是自己人」

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

新北市中和分局翁姓員警疑因欠下百萬賭債，在朋友引薦下竟當起車手，自五月起協助詐騙集團面交贓款，被長官發現後於六月中辭職繼續做，新北地檢署本月12日指揮中和警方拘提翁到案，懷疑被害人不只一人，複訊後依詐欺、偽造文書等罪收押禁見，繼續清洗金流向上溯源。

檢警調查，翁姓警員原先就與做詐騙集團的車手等熟識，他疑因欠下百萬賭債，走投無路下決定也「下海」當車手，協助詐團偽裝成虛擬貨幣幣商，幫詐團與被害人面交收取贓款，消息傳回分局，更有同事調監視器發現嫌犯是翁姓警員，6月中長官緊張叫來翁員了解情況，翁見紙快包不住火，索性離職當起全職車手。

中和警方蒐證後，本月初報請新北地檢署指揮，檢警12日發動行動，搜索翁的住所並拘提翁到案說明，並查扣翁手機，初步清查翁5月初就開始當車手面交，涉案約十餘次，被害人恐怕不只一名，複訊後向新北地方法院依偽造文書、詐欺等罪聲請收押禁見裁准。

中和警分局翁姓警員疑因欠下賭債跑去當車手，被長官發現後辭職繼續做，新北地檢署本月12日指揮中和警方搜索其住所，拘提翁到案說明，複訊後收押禁見裁准，全案朝詐欺等罪偵辦。記者翁至成／翻攝
中和警分局翁姓警員疑因欠下賭債跑去當車手，被長官發現後辭職繼續做，新北地檢署本月12日指揮中和警方搜索其住所，拘提翁到案說明，複訊後收押禁見裁准，全案朝詐欺等罪偵辦。記者翁至成／翻攝

車手 詐騙集團

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