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水上鄉大排半夜遭傾倒廢棄物 以車追人嘉縣嚴辦

中央社／ 嘉義縣31日電

嘉縣環保局21日接獲民眾通報，不肖業者半夜載運廢棄物傾倒水上鄉溪洲村大排，想利用暴雨將廢棄物放水流，立即派員現場蒐證並與警方合作調閱沿路監視器，已鎖定疑似行為車輛將依法嚴辦。

嘉義縣環保局今天發布新聞稿表示，水上鄉溪洲村大排於7月21日及24日深夜遭棄置廢棄物共2車次，近期適逢午後熱對流雷雨頻繁，導致部分廢棄物遭沖刷而漂散至下游情形。

環保局指出，因擔心證物遭沖走，環保局稽查員不顧危險於大排內廢棄物翻找證物，目前已查獲相關證物，並連繫管理單位水利處將廢棄物打撈上岸，避免影響大排水質及水流。

環保局長張輝川表示，初步研判廢棄物為雲林縣某工程產出的廢棄物，透過路口監視器已鎖定疑似行為車輛，與警方積極查辦中；依廢棄物清理法第46條規定，亂倒廢棄物最重可處5年以下有期徒刑，得併科新台幣1500萬元以下罰金，犯罪機具也會進行扣押、法拍。

張輝川強調，環保局已運用科技執法在縣內重要交流道出口加裝AI車牌辨識系統，鎖定特種車輛及有前科車牌，只要被鎖定車輛經過相關路口，系統會主動發出警訊，啟動稽查機制，達到預警效果。

廢棄物 監視器 環保局長

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