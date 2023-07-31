快訊

成都世大運／跆拳道讚啦！羅嘉翎、黃映瑄、邱義睿勇闖金牌戰

8月2日再停賣記名式Suica！日本交通卡替代方案、綁定iPhone、新規則一次看

謝典林倒戈退黨？ 侯辦發言人：郭台銘若參選「國民黨就不用玩了」

木材暫置場悶燒打火弟兄苦 南市議員尤榮智贈5萬慰勞金

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

工豐企業董事長處長胡正德（中）也捐2萬5千元，感謝打火弟兄辛苦付出。圖 ／南市議員尤榮智服務處提供
工豐企業董事長處長胡正德（中）也捐2萬5千元，感謝打火弟兄辛苦付出。圖 ／南市議員尤榮智服務處提供
台南官田南廍里一處非法木材暫置場本月24日悶燒迄今，消防弟兄連日來打火累癱，市議員尤榮智及女兒尤淨寬今再度前往關心，致贈5萬元慰勞金，工豐企業董事長處長胡正德也捐2萬5千元，感謝辛苦付出。

該樹枝木資材暫置整理場約2400坪，原為魚塭，高度近10公尺，有如座小山丘，火勢從入口處一路延燒，台南市環保局追查為非法堆置場，先依空汙法告發，並函送檢調偵辦。

不過因現場木材枯枝層層堆疊，雖然火勢已滅，但歇悶燒處理作業棘手，周圍居民叫苦，已有5輛消防車送水加壓馬達疑不堪長時間操作故障，消防局派出第一、二、三、四、五大隊消防人員輪流支援，處在高溫又空氣汙濁環境作業更是辛苦。

尤榮智日前除贈送飲料關懷，今早又帶著女兒尤淨寬探望打火弟兄，也捐出5萬元慰勞金，南市消防之友會第二辦事處處長胡正德也響應捐2萬5千元，由消防局第二大隊副大隊長蘇偉誠、麻豆消防分隊中隊長廖鼎鈞、麻豆義消分隊長郭宏政、官田義消副分隊長李榮吉代表接受。

南市議員尤榮智及女兒尤淨寬捐出5萬元慰勞金，感謝打火弟兄連日來不眠不休投入木材暫置場滅火作業。圖 ／尤榮智服務處提供
南市議員尤榮智及女兒尤淨寬捐出5萬元慰勞金，感謝打火弟兄連日來不眠不休投入木材暫置場滅火作業。圖 ／尤榮智服務處提供

台南 火災 消防員

延伸閱讀

台灣好行關嶺線及菱波官田線增班 8月底前免費搭

颱風澆不熄、消防車操壞5輛 官田木材暫置場悶燒6天

市長獎畢業生與黃偉哲合影 後空翻、一字馬絕活讓他看傻

台南驚傳虐嬰案 警詢後保母及負責人2女送辦

相關新聞

2遊客綠島浮潛遭大浪捲走 25歲女子命危直升機送醫

颱風過後外島風浪仍不小，今早一男一女兩名遊客在綠島柚子湖岸際浮潛，疑遭海流帶離岸際，男子自行上岸，25歲李姓女子半小時後...

OL約八大男網友見面 遭傳血腥照恐嚇、逼買遊戲點數損失155萬

交友軟體盛行，詐騙集團也充斥其中，32歲OL李女在交友軟體Tinder上，認識自稱從事八大行業的男網友Maiden，竟遭...

他騎Gogoro酒駕夜遊 遇臨檢秒丟後座男友尿遁逃逸

黃姓男子跟詹姓男子是情侶，日前飲酒後興致大發，提議深夜騎車兜風，黃男騎Gogoro載詹男，孰料才出門沒多久，黃男看到前方...

遭冤虐死女嬰保母泣「暴瘦10公斤」 怨亂媒合導致2年苦難

高雄蔡姓保母遭誣指對11個月女嬰施虐致死，經檢方調查，蔡女已盡照顧責任獲不起訴。雖洗刷冤屈，但2年來蔡女吃不下、睡不著，...

影／淡水社厝坑鄉間透天民宅火警 1、2樓全燒毀

新北市淡水區社厝坑今天下午發生住宅火警，現場是北新路一段水源國小後方山區的鄉間透天厝，下午2時8分報案聲稱車庫外面堆放的...

木材暫置場悶燒打火弟兄苦 南市議員尤榮智贈5萬慰勞金

台南官田南廍里一處非法木材暫置場本月24日悶燒迄今，消防弟兄連日來打火累癱，市議員尤榮智及女兒尤淨寬今再度前往關心，致贈...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦