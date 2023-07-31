木材暫置場悶燒打火弟兄苦 南市議員尤榮智贈5萬慰勞金

工豐企業董事長處長胡正德（中）也捐2萬5千元，感謝打火弟兄辛苦付出。圖 ／南市議員尤榮智服務處提供 台南官田南廍里一處非法木材暫置場本月24日悶燒迄今，消防弟兄連日來打火累癱，市議員尤榮智及女兒尤淨寬今再度前往關心，致贈5萬元慰勞金，工豐企業董事長處長胡正德也捐2萬5千元，感謝辛苦付出。

該樹枝木資材暫置整理場約2400坪，原為魚塭，高度近10公尺，有如座小山丘，火勢從入口處一路延燒，台南市環保局追查為非法堆置場，先依空汙法告發，並函送檢調偵辦。

不過因現場木材枯枝層層堆疊，雖然火勢已滅，但歇悶燒處理作業棘手，周圍居民叫苦，已有5輛消防車送水加壓馬達疑不堪長時間操作故障，消防局派出第一、二、三、四、五大隊消防人員輪流支援，處在高溫又空氣汙濁環境作業更是辛苦。