木材暫置場悶燒打火弟兄苦 南市議員尤榮智贈5萬慰勞金
台南官田南廍里一處非法木材暫置場本月24日悶燒迄今，消防弟兄連日來打火累癱，市議員尤榮智及女兒尤淨寬今再度前往關心，致贈5萬元慰勞金，工豐企業董事長處長胡正德也捐2萬5千元，感謝辛苦付出。
該樹枝木資材暫置整理場約2400坪，原為魚塭，高度近10公尺，有如座小山丘，火勢從入口處一路延燒，台南市環保局追查為非法堆置場，先依空汙法告發，並函送檢調偵辦。
不過因現場木材枯枝層層堆疊，雖然火勢已滅，但歇悶燒處理作業棘手，周圍居民叫苦，已有5輛消防車送水加壓馬達疑不堪長時間操作故障，消防局派出第一、二、三、四、五大隊消防人員輪流支援，處在高溫又空氣汙濁環境作業更是辛苦。
尤榮智日前除贈送飲料關懷，今早又帶著女兒尤淨寬探望打火弟兄，也捐出5萬元慰勞金，南市消防之友會第二辦事處處長胡正德也響應捐2萬5千元，由消防局第二大隊副大隊長蘇偉誠、麻豆消防分隊中隊長廖鼎鈞、麻豆義消分隊長郭宏政、官田義消副分隊長李榮吉代表接受。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言