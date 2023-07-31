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桶後步道登山團122人出發1人失聯 今找到人全身濕透

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

60歲廖男在礁溪鄉桶後步道失聯，消防局人員動員搜救，颱風後路濕滑，增加搜救的困難度。圖／消防局提供
60歲廖男在礁溪鄉桶後步道失聯，消防局人員動員搜救，颱風後路濕滑，增加搜救的困難度。圖／消防局提供
來自外縣市登山民眾一行122人昨天前往礁溪鄉桶後步道登山，上午從櫻花陵園進入，經桶後溪折返路途時，卻發現其中60歲的廖姓男子迷路失聯，同行教練往返多遍未尋獲，請求縣消防局派員救援，所幸今天找到人，廖男全身濕透、飢寒交迫，補充水及食物後由家屬帶回。

宜蘭縣消防局救災救護指揮中心昨天下午2點多接獲報案，立即派遣礁溪分隊救災人車前往救援，同時也通知林務局羅東林區管理虎派員共同前往救援。搜救隊伍長途跋涉，且因颱風過後影響，山區路面濕滑起霧，天候不佳，漏夜搜救未果。

今天凌晨6時持續前往搜救，上午8時20分搜救人員於聖稜線與烘爐地山附近尋獲迷途者，意識清楚，因近日山區多雨，全身淋濕，經搜救人員檢視無明顯外傷，惟有虛脫及失溫現象，搜救人員立即給予食物及礦泉水充飢恢復體力，由搜救人員護送至烘爐地登山口，由家屬自行帶回。

縣消防局共出動救援車輛2車次、救護車2車次、消防人員10名、義消13名，羅東林管處也動員人員4名，克服颱風後天雨路滑及山區視線不良等不利環境，全力投入完成搜救。

消防局呼籲民眾登山前應備妥相關登山器具及裝備，攜帶保暖衣物、雨衣褲、飲水、糧食、智慧型手機、GPS 及口哨 等裝備，務必結伴同行，遵循指標勿走捷徑或自闢路線；如遇脫隊迷路時折回原路，或尋找避難處所靜待救援，於空曠處、樹幹標示明顯記號，或反光板折射、吹哨子，引起救援人員注意。

60歲廖男在礁溪鄉桶後步道失聯，消防局人員動員搜救，颱風後路濕滑，增加搜救的困難度。圖／消防局提供
60歲廖男在礁溪鄉桶後步道失聯，消防局人員動員搜救，颱風後路濕滑，增加搜救的困難度。圖／消防局提供
60歲廖男在礁溪鄉桶後步道失聯，消防局人員動員搜救，今天找到人了。圖／消防局提供
60歲廖男在礁溪鄉桶後步道失聯，消防局人員動員搜救，今天找到人了。圖／消防局提供

山友 登山步道

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