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小心投資「泰達幣」！宜蘭2名婦人險遭騙 警逮兩車手
宜蘭三星警分局7月27日接獲王姓婦人報案，遭詐騙集團以話術誘騙投資「泰達幣」9萬元，事後驚覺受騙，詐騙集團食髓知味欲再詐婦人。警方專案小組和婦人配合誘騙車手面交，並查獲楊姓詐欺車手到案，除了攔阻被害人免再受詐騙26萬元外，楊姓車手也被法院裁定准押禁見。
未料，隔天晚上一名陳姓婦人向警報案，又有詐騙集團以相同手法誘騙陳姓婦人投資「泰達幣」，警方專案小組展開查緝，並與婦人約定面交的詐欺車手，逮獲面交的黃姓車手到案，再次守護被害人30萬元的血汗錢。
警方表示，兩次詐欺案共查扣手機3台及虛擬貨幣買賣合約書3張，全案依刑法詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦，並呼籲民眾小心，假投資詐騙盛行，投資應慎選政府立案、合法管道，切勿加入來路不明的LINE投資群組，如標榜高獲利、穩賺不賠等話術，一切攏是假。
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