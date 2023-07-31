看電影不滿後座亂踢椅背爆衝突 怒告強制罪

蘇姓男子前天晚上8點多至台北文山區佳佳戲院看電影《豪門心計》，不滿坐後面的王姓男子亂踢椅背，轉頭質問，孰料對方態度不理不睬、否認踢椅背，蘇男氣不過掏出手機錄影存證，王男卻站起身問「來外面啊」，蘇不解去外面幹嘛，王惱羞成怒大罵「沒水準」和三字經。

雙方瞬間吵成一團，旁人見狀幫忙報警，轄區文山二分局景美派出所員警趕抵，蘇男見警察來，直接訴苦「他剛剛踹我踢椅背，打我又侮辱我」，當時戲院還在播映，警方請雙方從戲院出來，至派出所釐清案情。