看電影不滿後座亂踢椅背爆衝突 怒告強制罪
蘇姓男子前天晚上8點多至台北文山區佳佳戲院看電影《豪門心計》，不滿坐後面的王姓男子亂踢椅背，轉頭質問，孰料對方態度不理不睬、否認踢椅背，蘇男氣不過掏出手機錄影存證，王男卻站起身問「來外面啊」，蘇不解去外面幹嘛，王惱羞成怒大罵「沒水準」和三字經。
雙方瞬間吵成一團，旁人見狀幫忙報警，轄區文山二分局景美派出所員警趕抵，蘇男見警察來，直接訴苦「他剛剛踹我踢椅背，打我又侮辱我」，當時戲院還在播映，警方請雙方從戲院出來，至派出所釐清案情。
蘇男說明原委後，表示想提告公然侮辱及強制罪，王男疑因自知理虧，想彌補電影票，試圖用和解方式換取撤告，只是和解金談不攏，蘇男堅持提告，警方依規定受理偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言