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看電影不滿後座亂踢椅背爆衝突 怒告強制罪

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

蘇姓男子前天晚上8點多至台北文山區佳佳戲院看電影《豪門心計》，不滿坐後面的王姓男子亂踢椅背，轉頭質問，孰料對方態度不理不睬、否認踢椅背，蘇男氣不過掏出手機錄影存證，王男卻站起身問「來外面啊」，蘇不解去外面幹嘛，王惱羞成怒大罵「沒水準」和三字經。

雙方瞬間吵成一團，旁人見狀幫忙報警，轄區文山二分局景美派出所員警趕抵，蘇男見警察來，直接訴苦「他剛剛踹我踢椅背，打我又侮辱我」，當時戲院還在播映，警方請雙方從戲院出來，至派出所釐清案情。

蘇男說明原委後，表示想提告公然侮辱及強制罪，王男疑因自知理虧，想彌補電影票，試圖用和解方式換取撤告，只是和解金談不攏，蘇男堅持提告，警方依規定受理偵辦。

有民眾在網路上爆料稱，看電影時被後座男子亂踢椅背，雙方一言不合引爆衝突，警方獲報到場，將2人帶至派出所釐清案情。記者翁至成／翻攝
有民眾在網路上爆料稱，看電影時被後座男子亂踢椅背，雙方一言不合引爆衝突，警方獲報到場，將2人帶至派出所釐清案情。記者翁至成／翻攝

提告 電影 警察

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