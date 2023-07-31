市場遊走彎腰伸手5次 慣竊偷錢放口袋1小時後落網

慣竊許姓男子光天化日下，趁市場麵攤無人看顧，涉彎腰伸手5次偷走財物1650元，迅速騎腳踏車逃離現場。松山警分局中崙派出所獲報，經線上巡邏1小時後在轄區逮獲許男，全案依竊盜罪嫌送辦。

警方指出，7月28日上午10時許獲報，北市八德路三段一處市場麵攤，遭人竊取財物，中崙派出所員警立即調閱監視器鎖定該男子特徵。

監視器畫面顯示，光天化日下有不少民眾徒步經過麵攤，竊嫌騎腳踏車抵達麵攤，趁無人看顧之際，仍彎腰探頭找財務，伸手5次將錢財放入口袋，隨即騎車離去。